Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung dürfte anhalten - Blick auf Konjunkturzahlen

Der Aufwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte anhalten. Nachlassende Zinssorgen hatten am Vortag an der Wallstreet für steigende Kurse und damit gute US-Vorgaben gesorgt. Dieser Schwung setzte sich in Fernost fort und dürfte laut Händlern auch hierzulande zu Kursgewinnen führen. An der Wallstreet hatten unerwartet schwache Konjunkturdaten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und den Börsen Schub gegeben.

Ob der Zinsdruck auch in Europa nachlässt, wird sich am Nachmittag zeigen, wenn die Konsumentenpreise für Deutschland für den Monat August bekannt gegeben werden. In den USA veröffentlicht die Regierung zudem Wachstumszahlen für das zweite Quartal sowie Daten vom Arbeitsmarkt. Am Donnerstag stehen mit der Inflation aus der Eurozone sowie den PCE-Preisdaten aus den USA weitre wichtige Daten an. Die Schweizer Teuerung wird am Freitag veröffentlicht, wenn am Nachmittag auch noch der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda steht.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI notiert um 08.10 Uhr um 0,14% höher auf 11'121,64 Punkte. Damit steuert der Leitindex aber trotzdem auf eine negative Monatsbilanz von fast 1,7% zu.

Sämtliche 20 SMI-Werte werden vorbörslich zwischen +0,2% (für ABB) und +0,1% (für Swisscom) höher gestellt.

Unternehmensnews sind allerdings dünn gesät und aus dem Sektor der Blue Chips gibt es bislang gar keine.

Von den im SMIM enthaltenen Unternehmen hat mit Stadler Rail (+1,7%) ein wichtiges Industrieunternehmen seine Zahlen veröffentlicht. Der Zughersteller hat bei Auftragseingang und auf Stufe Reingewinn die Erwartungen übertroffen. Ansonsten sind die Kursaufschläge auch im SMIM mit +0,2% eher moderat.

Zahlen geliefert hat auch Allreal. Dabei hat der Immobilienkonzern, für dessen Aktien keine vorbörslichen Kurse gestellt werden, die Markterwartungen klar übertroffen.

Gemeldet hat sich auch Implenia. Grossaktionär Norbert Ketterer hat 1,3 Mio. Aktien, was 6,9% des ausstehenden Kapitals des Baukonzerns entspricht, bei institutionellen Anlegern platziert. Die Aktie wird vorbörslich nicht gehandelt.

Die Grossbank UBS hat ihre Kaufempfehlung für Georg Fischer (+0,2%) bestätigt, aber das Kursziel auf 75 von 81 Fr. gesenkt.