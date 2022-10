Schweizer Aktienmarkt – Wisekey erwartet Umsatzsteigerung Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Technologieunternehmen dank einer gut gefüllten Pipeline einen Umsatz von 24,5 Mio. $.

Getrieben wird das Wachstum vor allem durch das IoT-Segment. Bild: Erik Isakson/Getty Images

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Wisekey mit einem höheren Umsatz als im Vorjahr. Dank einer gut gefüllten Pipeline erwartet das Cyber-Sicherheitsunternehmen auch im kommenden Jahr ein weiteres Umsatzwachstum.

Für 2022 erwartet Wisekey einen Umsatz von 24,5 Mio. $, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Trotz des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an Arago entspricht dies einem Plus von 10% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Insbesondere Halbleiter für das Internet der Dinge (IoT) seien gefragt. Der Auftragsbestand summiere sich auf 37 Mio. $. Innerhalb der nächste 48 Monate wolle Wisekey die Bestellungen ausliefern.

Von der Eintrübung der Konjunktur und einer sinkenden Nachfrage sei das Unternehmen bisher nicht betroffen. Wisekey-Chef und Gründer Carlos Moreira zeigt sich daher in der Mitteilung optimistisch, auch 2023 weiter wachsen zu können. Getrieben werde das Wachstum vor allem durch das IoT-Segment.

Ferner habe sich der Verkauf von Arago positiv auf die Liquidität ausgewirkt und den Barmittelverbrauch auf ca. 40% reduziert. Dadurch habe sich das Unternehmen stärker auf umsatzgenerierende Investitionen konzentrieren können.

AWP

