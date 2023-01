Geschäftszahlen 2022 – Wisekey steigert Umsatz deutlich Der Cybersecurity-Anbieter erzielt vor allem dank der starken Nachfrage im Halbleitersegment beim Umsatz ein Plus von 15%.

Wisekey ist gut positioniert, das Wachstum fortzusetzen. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey ist im vergangenen Jahr deutlich weitergewachsen. Der Umsatz legte um 15% auf 25,6 Mio. $ zu.

Der Anstieg wurde trotz der Veräusserung von Arago erzielt und ist hauptsächlich auf höhere Umsätze im Halbleitersegment (23,2 Mio. $) zurückzuführen, wie das Westschweizer Unternehmen am Freitag anhand vorläufiger Zahlen in einem Communiqué bekannt gab. Der Auftragsbestand belaufe sich auf 36 Mio. $ und sei solide, erklärte Wisekey-Gründer und -Chef Carlos Moreira.

Man erwarte keine Lieferkettenengpässe mehr in Europa in diesem Jahr. Wisekey sei gut positioniert, das Wachstum fortzusetzen angesichts des gesunden Auftragsbestands und der wachsenden Pipeline an neuen Möglichkeiten, die jetzt über 100 Mio. $ betrage, erklärte Moreira.

Man wolle den Kundenbestand und die geographische Ausdehnung verbreitern. Die Zahl der Kunden solle in diesem Sektor bis 2023/24 «signifikant» zunehmen.

