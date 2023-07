Geschäftsform – Wisekey strukturiert sich neu Der Cybersecurity-Spezialist gibt sich eine Holdingstruktur und will nun jede seiner Tochtergesellschaften an die Börse bringen.

Mit Blick auf die Zukunft plane Wisekey den schrittweisen Börsengang jedes eigenständigen Unternehmens. Bild: Christian Beutler/Keystone

Wisekey stellt sich neu auf. Das Cybersecurity-Unternehmen gibt sich neu eine Holding-Struktur mit mehreren operativen Tochtergesellschaften. Diese könnten sich jeweils einem spezifischen Aspekt des Technologieportfolios widmen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.



Die vier Tochtergesellschaften sind die an der Nasdaq gelistete Sealsq Corp, Wisekey SA, die Wisesat AG sowie die WISe.ART Corp. Jede Tochtergesellschaft innerhalb der Holding werde Umsatz- und Profitabilitätsziele erhalten. Das ermögliche eine Konzentration auf die Kernstärken und die eigenen Marktchancen.



Mit Blick auf die Zukunft plane Wisekey den schrittweisen Börsengang jedes eigenständigen Unternehmens. Ein Zeitrahmen wird nicht genannt - das werde «nach Erreichen seiner Reife» geschehen.



Jede Tochtergesellschaft befinde sich in einem unterschiedlichen Reifestadium, betonte Wisekey. Während Sealsq unabhängig an der Nasdaq notiert sei, befänden sich andere noch in der Start-up-Phase.

AWP

