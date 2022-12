Umsatz von mehr als 24,5 Mio. $ erwartet – Wisekey übertrifft Umsatz-Guidance Dank der starken Nachfrage nach Halbleitern hat der Cybersecurity-Spezialist sein Umsatzziel für das laufende Jahr bereits übertroffen und bekräftigt die Prognose für 2023.

Das Unternehmen verfügt laut Moreira über einen Bestellungsbestand von 36 Mio. $, der über die kommenden 48 Monate abgearbeitet werden soll. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Die Cybersecurity-Firma Wisekey passt die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 leicht nach oben an. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird gleichzeitig bestätigt.



Das Unternehmen rechnet für das auslaufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von mehr als 24,5 Mio. $, wie es am Mittwoch mitteilte. Bislang wurde ein Umsatz von 24,5 Mio. in Aussicht gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr käme das einem Wachstum von über 10% gleich, dies trotz der Devestition der Arago GmbH.



Das Wachstum sei einerseits auf die anhaltend solide Nachfrage nach Halbleitern zurückzuführen und andererseits auf die eigenen Ambitionen bei der Entwicklung der nächsten Generation an Computer-Chips.



Die bisherige Prognose für das kommende Geschäftsjahr wird bekräftigt: Wisekey-Chef und Gründer Carlos Moreira stellt für 2023 weiteres Wachstum in Aussicht, getrieben vor allem durch das IoT-Segment, welches um mindestens 40% zulegen dürfte.



Das Unternehmen verfügt laut Moreira über einen Bestellungsbestand von 36 Mio. $, welcher über die kommenden 48 Monate abgearbeitet werden soll. Ausserdem sieht er in der eigenen Pipeline ein Umsatzpotential von 100 Mio. $.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.