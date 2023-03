Getestet – Withings Body Scan Waage war gestern: Die «vernetzte Gesundheitsstation» des französischen Herstellers liefert eine Menge an Informationen über den eigenen Körper. Thorsten Riedl

Die Body Scan erfasst durch eine Vielzahl an Sensoren auch die Fett- und Muskelmasse in unterschiedlichen Teilen des Körpers. Bild: ZVG

Sich auf die Waage zu stellen, zu warten, bis sich durch Verformung der Feder das Ergebnis mittels Zahnrädern auf die analoge Skala übertragen hat, ist so was von Achtzigerjahre. Waagen heutzutage zeigen das Gewicht selbstverständlich auf die Kommastelle genau digital, kommunizieren über Funk mit dem Smartphone. Und weil auch das nicht mehr reicht, nennt Withings sein jüngstes Produkt «vernetzte Gesundheitsstation». Wer Zeit und Geld mitbringt, erfährt einiges über seinen Körper.

Withings, gegründet 2009, hat selbst eine bewegte Geschichte. 2016 wurde das Unternehmen von Nokia gekauft, zwei Jahre später schon ging es via Management-Buy-Out zurück an Mitgründer Eric Carreel. Die Franzosen stellen Produkte für Verbraucher her, die sich um ihre Gesundheit kümmern: Smartwatches etwa, smarte Blutmessgeräte oder Waagen.

Wobei der Begriff «Waage» für die Body Scan wirklich eine Untertreibung darstellt. Neben dem Gewicht liefert das Gerät Daten zur Herzgesundheit mit einem 6-Kanal-EKG (Elektrokardiogramm), um Herzströme zu messen, sowie der Pulswellengeschwindigkeit in den Arterien, beurteilt das Alter der Gefässe und die Gesundheit der Nerven in den Füssen. Ein Highlight ist die segmentale Zusammensetzung im Körper. Zu viel Fett im Torso, zu wenig Muckies in den Armen? Mit der Body Scan lässt sich das feststellen. Damit die Messung gelingt, muss man sich mit nackten Füssen auf die Withings-Waage stellen. Zudem muss ein Griff aus dem Gerät gezogen werden und müssen beide Hände die Sensoren umgreifen. Ein Messzyklus inklusive EKG und anschliessender Wettervorhersage dauert an die zwei Minuten. Gut, wer morgens ordentlich organisiert ist.

Die Ergebnisse lassen sich auf dem Display der Body Scan ablesen oder in der übersichtlichen App. Gegen ein Abonnement des Gesundheitsdienstes Health+, in Kürze in der Schweiz separat zu buchen, lassen sich noch mehr Infos rausholen. Im Test hat sich das als nicht notwendig erwiesen. Zumal die Waage selbst, pardon, die Gesundheitsstation, mit einem Preis von 410 Fr. kein Schnäppchen ist. Wer regelmässig trainiert und die Fortschritte überprüfen will, für den könnte sich ein Kauf der Body Scan durchaus bezahlt machen.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.