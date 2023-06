Aktie im Blickpunkt – Wizz-Air-Aktien im Sinkflug Der ungarische Billigflieger hat im vergangenen Jahr erneut einen Verlust verbucht. Im laufenden Jahr sollen schwarze Zahlen geschrieben werden. Lea Schüpfer

Wizz Air hat ihre Flugzeugflotte im vergangenen Jahr um 35 neue Airbus A321neos erweitert. Damit reagiert die Fluggesellschaft auf die steigende Passagiernachfrage nach der Pandemie. Im Bild ein Airbus A321-231 . Bild: Akos Stiller/Bloomberg

Die Aktien des ungarischen Billigfliegers Wizz Air setzten am Donnerstag vorübergehend zu einem Höhenflug an der Londoner Börse an. Nachdem das Management die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 per Ende März vorgelegt hatte, schossen die Titel kurzzeitig 3% in die Höhe. Der Optimismus währte nur kurze Dauer. Bis Freitagmittag büssten die Titel ihre Gewinne ein und notieren rund 5% tiefer.