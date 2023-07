Was zählt – Wo das Steuerklima milde ist und wo weniger Der Steuerföderalismus und damit der fiskalische Wettbewerb sind in der Schweiz ausgeprägt, auch was die juristischen Personen betrifft. Manfred Rösch

Das Klima in der Zentralschweiz ist angenehm, dasjenige in der Ostschweiz auch. Jedenfalls das Steuerklima für Unternehmen, gemessen am Credit Suisse Steuerindex für juristische Personen (ob’s den noch lange geben wird, unter UBS-Auspizien?). Der Index misst die effektive Belastung durch Gewinn- und Kapitalsteuern auf den Ebenen Bund, Kanton, Gemeinde und Kirche für eine Kapitalgesellschaft mit einem Kapital von 2 Mio. Fr. und einem Reingewinn zwischen 100’000 und 1 Mio. Fr.; der Durchschnitt der Schweizer Gemeinden ist 100. Es fällt auf, dass kleine, ländliche und offenkundig agile Kantone wie Nidwalden, Zug, Innerrhoden, Obwalden und Ausserrhoden die Liste anführen. Bern als notorisch träges Schlusslicht ist keine Überraschung; dass der Wirtschaftsmotor Zürich nicht viel weniger schlecht abschneidet als Bern, hingegen schon eher. Die Rangierung schwankt naturgemäss wenig, doch Veränderungen, in diesem Fall zum Guten, sind möglich. Baselland hat sich von 2022 auf 2023 spürbar in Richtung Durchschnitt verbessert. Die substanziellen Unterschiede zwischen den sechsundzwanzig Kantonen belegen, dass der Schweizer Föderalismus echter Wettbewerb ist, nicht nur Fassade. Hierbei setzt die Bundesverfassung für jede Ebene (Gemeinde, Kanton, Bund) gewisse Grenzen, und das Steuerharmonisierungsgesetz sowie der Finanzausgleich sorgen für eine gewisse Balance.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

