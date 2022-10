Steigende Zinsen – Wo der Aktionärswert wackelt Mit höheren Zinsen verteuert sich das eingesetzte Kapital. Wenn gleichzeitig das Geschäft unter Druck kommt, stehen Anleger vor düsteren Zeiten. Ivo Ruch

Der Sensorhersteller AMS Osram schafft jetzt schon keinen Aktionärswert und wird das wohl auch in den nächsten Jahren nicht zustande bringen. Bild: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg via Getty Images

Die Mutter aller Fragen für Anleger lautet: Was bringt Schwung in einen Aktienkurs? Klar, gute Geschäftszahlen sind wichtig. Organisches Wachstum gilt als zentral, möglichst in allen Konjunkturphasen. Aber Wachstum allein reicht nicht, profitabel sollte es sein.