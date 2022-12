Der Chart des Tages – Wo die Büromieten steigen Trotz zunehmenden Leerstandquoten setzen Vermieter von Büroimmobilien vielerorts Mieterhöhungen durch. Andreas Neinhaus

Quelle der Grafik: DekaBank

Die Zinserhöhungen dieses Jahr setzen den Immobilienmärkten weltweit zu. Nicht nur im Wohnungsmarkt, sondern auch bei Büros und gewerblichen Immobilien – in diesen Bereichen haben die Renditen empfindlich abgenommen. Das dürfte die Investitionsbereitschaft verringern. Der Leerstand bei Büroimmobilien hat in einigen Metropolen zugenommen, beispielsweise in New York und San Francisco, berichten die Analysten des Immobilienresearch der deutschen Deka Bank.

Etwas anders sieht es dagegen bei den Mieten aus. Ihr Verlauf ist interessanterweise häufig von der Leerstandsquote entkoppelt. In Toronto beispielsweise hat sich die Leerstandsquote deutlich erhöht, und trotzdem legen die Büromieten im internationalen Vergleich im vergangenen und im laufenden Jahr überdurchschnittlich zu. Das Gleiche beobachten die Experten auch in den anderen kanadischen sowie in australischen Städten. In Berlin, London und Miami sind die Mieten seit dem Ende des Coronajahres 2020 ebenfalls deutlich gestiegen.

Mieterhöhungen helfen, den Renditerückgang für die Objekte zu verringern. Die kräftigsten Mieterhöhungen bei Büros in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres in den USA sind in Miami zu verzeichnen und in Asien in Seoul. In Europa stechen Istanbul und Prag heraus.

