Der Chart des Tages – Wo die Freiheit blüht In Osteuropa und Zentralasien wurde die Wirtschaft seit der Jahrtausendwende liberalisiert. In Südamerika geht es in Richtung mehr Kontrolle. Alexander Trentin

Der Index of Economic Freedom – Index der wirtschaftlichen Freiheit – der libertären Heritage Foundation untersucht jährlich, wie viel Raum dem freien wirtschaftlichen Handeln überlassen wird. Die Stiftung definiert: «Wirtschaftliche Freiheit ist das Grundrecht jedes Menschen, seine eigene Arbeit und sein Eigentum zu kontrollieren.» In einer Gesellschaft, die wirtschaftlich frei sei, dürfe der Einzelne produzieren, konsumieren und investieren, wie es ihm gefalle.

Doch wie hat sich diese Freiheit entwickelt? Der Index trägt dafür die Einschätzung zu Rechtsstaatlichkeit, Grösse des Staates, Effizienz der Regulierung und Offenheit der Märkte ab. Im Jahr 2022 – basierend auf Daten bis zum ersten Halbjahr 2021 – waren die freiesten Länder Singapur, die Schweiz, Irland und Neuseeland. Am wenigsten frei sind gemäss dem Index Kuba, Venezuela und Nordkorea. Das unfreieste Land der Europäischen Union ist Griechenland. Es gilt als «moderat frei».

Interessant ist, wie sich die Länder über die Zeit entwickeln. Die obige Grafik zeigt die grössten Veränderungen an Indexpunkten vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2022. Berücksichtigt wurden die hundert grössten Volkswirtschaften. Vor zwei Jahrzehnten war noch Hongkong die freieste Wirtschaft – für die chinesische Sonderverwaltungszone wird aber kein Indexwert mehr berechnet.

Die grössten Absteiger im Index sind in Südamerika zu finden: Venezuela, Bolivien und Argentinien sind um 20 oder mehr Punkte abgestürzt. Zum Vergleich: Das ist der Unterschied zwischen der Schweiz und Mexiko im diesjährigen Ranking. Auch im arabischen Raum erkennt die Heritage Foundation weniger Freiheit. China ist ebenfalls unfreier geworden: Heute rangiert die Volkswirtschaft auf dem weltweit 158. Platz.

Hoffnung bringen die Aufsteiger – mit vielen Ländern, von denen man nur selten etwas hört. Die Bürger und die Unternehmen Angolas dürfen sich über den grössten Freiheitszuwachs freuen. In Europa haben sich Bulgarien, die Slowakei und Rumänien am stärksten verbessert. In Zentralasien gibt es die Aufsteiger Usbekistan und Kasachstan. Und in Asien hat Vietnam am meisten zugelegt.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

