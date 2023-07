Der Chart des Tages – Wo es besonders viel Dividende gibt Eine Auswertung zeigt: Börsenüberflieger sind nicht unbedingt die besten Dividendenzahler. Marc Forster

Quelle: Capital Group

Die grössten Kursgewinne an den Börsen haben im ersten Halbjahr die Technologieaktien erreicht. In erster Linie der Hype um die künstliche Intelligenz hat dem amerikanischen Tech-Index Nasdaq 100 zwischen Januar und Juni ein Plus von 40% verschafft. Seit der Jahreswende ist es mit den Tech-Aktien weiter nach oben gegangen.

Punkto Dividende steht der Technologiesektor aber ganz hinten (vgl. Chart). Eine Auswertung im «Weltindex» MSCI World – der allerdings stark USA-lastig ist – zeigt, dass die besten Dividendenzahler Energieunternehmen sind. Sie kommen im Schnitt auf 5% Dividendenrendite. Danach folgen Immobiliengesellschaften mit 4%. Die Finanzindustrie liegt mit 3,6% im Mittelfeld, während die Gesundheitsbranche mit 1,8% Rendite erst im unteren Teil der Tabelle auftaucht.

In den zwölf Monaten bis Ende vergangenen März haben Unternehmen weltweit nach Angaben von FactSet 2 Bio. $ ausgeschüttet. Damit sind 12,3% mehr Dividende ausgezahlt worden als in den zwölf Monaten davor.

