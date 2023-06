Was zählt – Wo es sich wirtschaften lässt – und wo weniger Unternehmen brauchen ein funktionierendes Rechtssystem, einen schlanken, aber wirksamen Staat, sinnvolle Regulierung und offene Märkte. Manfred Rösch

Die Heritage Foundation, eine wirtschaftsliberale Denkfabrik in Washington, veröffentlicht regelmässig ihren Index für wirtschaftliche Freiheit. Das Erfreuliche – und Gefährliche – daran: Die Schweiz gehört zur Spitzengruppe, doch das stärkt die Neigung zur Selbstzufriedenheit. Die vier Länder mit Indexwerten von über 80 sind klein und agil. Nur Irland zählt zu einem grossen Handelsblock, der EU. Die Asean, zu der Singapur gehört, ist ein loses Gebilde, Taiwan muss selbst zurechtkommen. Die USA und Deutschland schaffen es immerhin in die Folgegruppe, über 70. Ob das grün geführte Berliner Wirtschaftsministerium das bloss hellgrüne Ranking in dieser Ampel hier überhaupt beachtet? Bedenklich mittelmässig (und reformunfähig) sind die europäischen Schwergewichte Vereinigtes Königreich, Frankreich und ­Italien. Die famosen Brics – Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika – sind, was freies Wirtschaften anbelangt – rückständig. Die Heritage Foundation misst die wirtschaftliche Freiheit anhand von zwölf quantitativen und qualitativen Faktoren, die in vier Kategorien aufgeteilt sind: Rechtsstaat (Eigentumsrechte, Integrität der Regierung, Wirksamkeit der Justiz), Grösse der Regierung (Staatsausgaben, Steuer­belastung, fiskalische Gesundheit), regulatorische Effizienz (Unternehmens-, Arbeits-, Währungsfreiheit), offene Märkte (Handels-, Investitions-, finanzielle Freiheit).

