Das schlechte Funktionieren des Marktes für Staatsanleihen in einem Industriestaat ist ein frühes Warnsignal für eine mögliche finanzielle Instabilität. Im Vereinigten Königreich hat der von der neuen Regierung vorgeschlagene «Mini-Haushalt» das Schreckgespenst einer untragbaren Staatsverschuldung geweckt und zu einer dramatischen Ausweitung der langfristigen Gilt-Renditen geführt. Die Bank of England erkannte die systemische Bedeutung des Marktes für Staatsanleihen und schritt ein, indem sie ihren Plan, Gilts aus ihrer Bilanz zu nehmen, aussetzte und ankündigte, dass sie in den nächsten Wochen Gilts in einem Umfang kaufen wird, der dem ihrer geplanten Verkäufe in den nächsten zwölf Monaten nahekommt.

Inzwischen haben sich die Märkte wieder beruhigt. Doch so lobenswert die prompte Reaktion der BoE auch war, so stellt sich doch die Frage, welche Schuld die Zentralbanken an der derzeitigen Schwäche der Finanzmärkte tragen. Denn während sich die langfristigen Gilt-Renditen stabilisiert haben, hat sich die Liquidität auf dem Gilt-Markt (gemessen an den Geld-Brief-Spannen) nicht verbessert. Auf der anderen Seite des Atlantiks gibt der Markt für US-Staatsanleihen ebenfalls Anlass zu Liquiditätssorgen. Viele Kennzahlen blinken rot, genau wie zu Beginn der Covid-Pandemie im Jahr 2020 und nach dem Scheitern von Lehman Brothers im Jahr 2008.

Nach zwei Jahren quantitativer Lockerung (Quantitative Easing, QE) – bei der die Zentralbanken dem privaten Sektor langfristige Anleihen abkaufen und im Gegenzug liquide Reserven ausgeben – haben die Notenbanken auf der ganzen Welt begonnen, ihre Bilanzen zu verkürzen, und die Liquidität scheint in nur wenigen Monaten verschwunden zu sein. Warum hat die quantitative Straffung (Quantitative Tightening, QT) zu diesem Ergebnis geführt? In einem kürzlich gemeinsam mit Rahul Chauhan und Sascha Steffen verfassten Papier (das wir auf der Jackson-Hole-Konferenz der Federal Reserve Bank of Kansas City im August vorgestellt haben) zeigen wir, dass die quantitative Lockerung möglicherweise nur schwer wieder rückgängig gemacht werden kann, weil der Finanzsektor von einfacher Liquidität abhängig geworden ist.

In Zeiten von QE entstehen grosse Liquiditätsansprüche

Diese Abhängigkeit entsteht auf vielfältige Weise. Geschäftsbanken, die gewöhnlich die von den Zentralbanken während des QE bereitgestellten Reserven halten, finanzieren ihre eigenen Ankäufe von Vermögenswerten mit kurzfristigen Sichteinlagen, die in schwierigen Zeiten einen hohen Anspruch auf ihre Liquidität darstellen. Darüber hinaus sind die Reserven der Zentralbanken in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften zwar die sichersten Vermögenswerte der Welt, bieten aber nur geringe Renditen, sodass die Geschäftsbanken zusätzliche Einnahmequellen geschaffen haben, indem sie anderen eine durch Reserven gedeckte Liquiditätsversicherung anbieten. Dies geschieht in der Regel in Form höherer Kreditkartenlimits für private Haushalte, vorsorglicher Kreditlinien für Vermögensverwalter und Nicht-Finanzunternehmen sowie Broker-Dealer-Beziehungen, die Spekulanten helfen, Nachschussforderungen (Forderungen nach zusätzlichen Barsicherheiten) zu erfüllen.

«Da sich finanzielle, reale und fiskalische Schocks nicht an den Zeitplan der Zentralbanken halten, werden diese oft zu neuen Interventionen gezwungen, wie wir im Vereinigten Königreich gesehen haben.»

Die Spekulanten beschränken sich nicht auf Hedgefonds, wie wir kürzlich im Vereinigten Königreich erfahren haben. Vielmehr gehören zu ihnen auch die sonst so nüchternen Pensionsfonds, die so genannte haftungsorientierte Investitionen getätigt haben: Um die durch QE verursachte niedrige Rendite langfristiger Gilts zu kompensieren, erhöhten sie das Risikoprofil ihrer anderen Vermögenswerte, indem sie mehr Fremdkapital aufnahmen und das Zinsrisiko mit Derivaten absicherten. Während ihre geschützte Position sicherstellte, dass sich ein Zinsanstieg gleichermassen auf die Werte ihrer Aktiva und Passiva auswirken würde, führte dies auch zu Nachschussforderungen für ihre Derivatpositionen. Da sie nicht über die nötigen Barmittel verfügten, um diesen Forderungen nachzukommen, waren sie auf die Unterstützung von Banken mit freier Liquidität angewiesen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Finanzsektor in Zeiten eines QE erhebliche potenzielle Liquiditätsansprüche generiert, die einen Grossteil der ausgegebenen Reserven aufzehren. Die Menge an überschüssiger Liquidität ist also viel kleiner als die der emittierten Reserven, was im Falle eines Schocks, wie etwa einer von der Regierung verursachten Angst, zu einem grossen Problem werden kann.

System wird anfällig für Schocks

Unsere Studie zeigt auch, dass das QT im Falle der USA die Bedingungen noch weiter verschärft, weil der Finanzsektor die von ihm ausgegebenen Liquiditätsansprüche nicht schnell abbaut, selbst wenn die Zentralbank Reserven zurücknimmt. Auch dies macht das System anfällig für Schocks – ein Unfall, der nur darauf wartet, zu passieren. Während der letzten QT-Episode in den USA führten selbst relativ kleine, unerwartete Erhöhungen der Liquiditätsnachfrage – wie z. B. ein Anstieg des Kontos des Schatzamtes beim Fed – zu massiven Verwerfungen auf den Repo-Märkten für Schatzpapiere. Genau das geschah im September 2019 und veranlasste das Fed, seine Liquiditätsspritzen wieder aufzunehmen.

Der Ausbruch der Pandemie im März 2020 war ein noch grösserer Liquiditätsschock, da Unternehmen Kreditlinien von Banken in Anspruch nahmen und Spekulanten Hilfe bei der Erfüllung von Nachschussforderungen suchten. Die Zentralbanken fluteten das System entsprechend mit Reserven. Man kann sich das Ausmass der Interventionen nur vorstellen, die erforderlich gewesen wären, wenn der Schock so schlimm gewesen wäre wie der von 2008. Eine noch tiefere Krise hätte einige Einleger dazu bewogen, Bargeld abzuheben, was einige Banken dazu veranlasst hätte, Reserveliquidität zu horten, um unerwartete Forderungen auf die Einlagen zu erfüllen, die sie während der Boomzeit angehäuft hatten.

Anders ausgedrückt: Je grösser der Umfang und je länger die Dauer eines QE, desto grösser ist die Liquidität, an die sich die Finanzmärkte gewöhnen, und desto länger wird es dauern, bis die Zentralbanken ihre Bilanzen normalisieren. Da sich finanzielle, reale und fiskalische Schocks nicht an den Zeitplan der Zentralbanken halten, werden diese oft zu neuen Interventionen gezwungen, wie wir im Vereinigten Königreich gesehen haben.

Notenbanken in der Zwickmühle

Die geldpolitischen Entscheidungsträger befinden sich daher in einer sehr schwierigen Lage. Eine Zentralbank muss vielleicht die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu senken. Wenn sie aber gleichzeitig Liquidität bereitstellen muss, um die Märkte für Staatsanleihen zu stabilisieren, besteht die Gefahr, dass sie eine widersprüchliche Botschaft über ihren politischen Kurs aussendet – ganz zu schweigen von der Sorge, ein direkter Finanzier der Regierung geworden zu sein. Dies erschwert nicht nur die politische Kommunikation, sondern könnte auch den Kampf gegen die Inflation verlängern.

Zwar waren die Notenbanken schon immer verpflichtet, in Notfällen für Liquidität zu sorgen – dies auf einer dauerhaften, gross angelegten Basis zu tun, ist jedoch etwas völlig anderes. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das QE nur schwer wieder rückgängig zu machen sein wird, nicht zuletzt, weil das QT selbst die Anfälligkeit des Systems für Schocks erhöht. Auch wenn die BoE für ihre Rettungsaktion Lob verdient, müssen die Zentralbanken ganz allgemein über ihre eigene Rolle in der Schwächung des Systems nachdenken.

