Analyse zum Investorentag – Wohin Nestlé steuert Mit aktualisierten Finanzzielen und neuen strategischen Pflöcken versucht der Nahrungsmittelmulti, die Stimmung unter Investoren aufzuhellen. Ivo Ruch

Der Himmel über dem Hauptsitz war auch schon heller, aber Nestlé bleibt auf Kurs. Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Nestlé gibt Gegensteuer. Im laufenden Jahr sind die Aktien hinter die der Konkurrenz zurückgefallen, was in den letzten Jahren Seltenheitswert hatte. Am Investorentag vom Dienstag hat der weltgrösste Lebensmittelhersteller nun seine Finanzziele aktualisiert und konkretisiert sowie einige wichtige strategische Themen für die Zukunft skizziert.