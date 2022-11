Der Chart des Tages – Womit im Oktober Geld verdient wurde Die Aufstellung bringt es zutage: Der vergangene Monat war für Anleger mehrheitlich erfreulich. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Deutsche Bank

Nach einem ernüchternden dritten Quartal sind viele Anlageklassen mit einem erfreulichen Erfolgsausweis in das letzte Quartal des Jahres gestartet. Die Rangliste gemessen an der Gesamtrendite (Total Return Performance) führt der russische Aktienleitindex MOEX an, der im vergangenen Monat rund 16,5% abgeworfen hat. Die Performance der Anlageklassen wird jeweils in Lokalwährung gemessen.

Mit deutlichem Abstand dahinter liegen griechische, deutsche und britische Aktienindizes. Der britische Leitindex FTSE hatte Boden gutzumachen, nachdem das politische Chaos zu deutlichen Kursverlusten geführt hatte. Selbst Staatsanleihen (Gilts) warfen letztlich eine stattliche Rendite von 3,8% ab, nachdem das Mini-Budget der britischen Regierung zurückgezogen worden war.

Der US-Leitindex S&P 500 hatte zu Monatsbeginn die stärkste Zweitagesperformance seit dem Rückprall der Märkte im April 2020, musste im weiteren Verlauf des Monats aber andere Anlageklassen vorbeiziehen lassen. Eine Kehrtwende des Fed war doch wieder in weitere Ferne gerückt.

Bei den Rohstoffen konnte Öl deutlich zulegen. Sowohl die US-Sorte WTI als auch die Nordseesorte Brent erreichten erneut die Top Ten. Anleger in Edelmetalle hatten dagegen weniger Grund zur Freude: Während Silber ein schmales Monatsplus erreichte, schloss Gold in der Verlustzone ab.

Das Schlusslicht bildeten die asiatischen Aktienindizes. Der Hongkonger Leitindex Hang Seng litt unter anderem unter der zunehmenden Kontrolle der chinesischen Regierung über Technologietitel wie Alibaba, Baidu und JD.com.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

