Xlife Sciences verfügte nach eigenen Angaben per Ende 2022 über 26 Projektgesellschaften. Bild: Matthias Tunger/Getty Images

Ersteinschätzung von Rupen Boyadjian um 8.20 Uhr

Xlife Sciences wurde vom Abwärtstrend auf dem Biotech-Markt 2022 in Mitleidenschaft gezogen. Weltweit haben viel weniger Transaktionen stattgefunden, die Bewertungen waren unter Druck. Die Xlife-Aktien haben seit ihrer Kotierung am Sparks-Segment der SIX im Februar 2022 rund 40% verloren. Die Gesellschaft musste Wertberichtigungen auf den Beteiligungen an nicht kotierten Unternehmen über 16 Mio. Fr. vornehmen. Ausser dem Teilverkauf bei Laxxon Medical ist es zu keinem Exit aus einer der Projektgesellschaften gekommen, obschon elf der 26 Beteiligungen dafür bis Herbst reif geworden sind. Aufwertungen von 36 Mio. Fr. haben die Wertminderungen aber mehr als aufgewogen. Unter dem Strich weist die Gesellschaft einen Buchgewinn von 8,8 Mio. Fr. aus. Das ist zwar deutlich weniger als im Vorjahr (53,2 Mio.), aber immerhin ist der Gesamtwert des Portfolios gemäss dem Beratungsunternehmen Cylad Experts stabil geblieben. Das Umfeld für Transaktionen im Biotech-Sektor hat sich inzwischen etwas aufgehellt. Dieses Jahr sollten Exits eher möglich sein, die Aktionäre könnten erstmals einen Gewinn sehen, der durch effektiven Cashflow generiert wurde. Das ist jedoch ungewiss. Xlife bleiben als Portfoliobeimischung risikobewussten Anlegern vorbehalten, bieten aufgrund der breiten Beteiligungspalette aber mehr Sicherheit als einzelne Start-up-Aktien.