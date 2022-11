Strategische Überprüfung – Xlife sucht Partner Der Life-Science-Inkubator will den Sprung auf die nächste Stufe beschleunigen und prüft seine Optionen. Rupen Boyadjian

Drei Wissenschaftler tauschen sich in einem Labor aus. (Symbolbild) Bild: Willie B. Thomas/Getty Images

Xlife Sciences hat am Montag eine strategische Überprüfung angekündigt. Alle zur Verfügung stehenden Optionen würden in Betracht gezogen. Xlife sieht sich als Inkubator und Beschleuniger von Projekten in der Life-Science-Branche. Sie kontrolliert fünfundzwanzig Projektgesellschaften mit Schwerpunkt auf pharmazeutischen Wirkstoffen im sehr frühen Entwicklungsstadium ganz oder teilweise.