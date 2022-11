Sparks-Segment der SIX – Xlife überprüft Strategie Ziel der Überprüfung ist es, die Geschäftsentwicklung der Beteiligungsgesellschaft zu beschleunigen und den Wert für die Interessengruppen zu steigern. Auch ein Verkauf an Investoren ist nicht ausgeschlossen.

Xlife Sciences agiert als Inkubator und Accelerator für Life-Sciences-Unternehmen. Bild: deliormanli/Getty Images

Grundlegende strategische Überprüfungen bei kleinen Unternehmen sorgen oft für Vorsicht. Nicht selten werden sie aus einer Position der Schwäche heraus eingeleitet. Nicht so bei der Beteiligungsgesellschafft Xlife Sciences, die am Montag ankündigte, ihre Geschäftsstrategie zu überprüfen.



«Wir haben uns zu diesem Schritt aus einer Position der Stärke entschieden», betont CEO Oliver Baumann im Gespräch mit AWP. Man habe ambitionierte Wachstumsziele, die mit einer möglicherweise geänderten Strategie schneller erreicht werden könnten.



Wie es in der Mitteilung hiess, würden dabei alle Optionen in Betracht gezogen. Diese könnten eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse, einschliesslich eine teilweise oder vollständige Übernahme bestehender Aktien durch einen Investor, oder eine Änderung des Börsenkotierungsprofils umfassen, heisst es dazu in der Mitteilung. Ziel der Überprüfung sei es, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu beschleunigen und den Wert für die Interessengruppen zu steigern.

Eher Co-Investor als Komplettübernahme

«Wir wollen unsere Fühler ausstrecken nach strategischen Co-Investoren, die über Expertise im Lifescience-Bereich verfügen und natürlich einen gewissen Multiplikator mit an den Tisch bringen, um weitere Projekte zu finanzieren.» Sich komplett übernehmen zu lassen, sei grundsätzlich zwar auch eine Option, aktuell aber nicht das primäre Ziel, ergänzt Baumann.



Immerhin hielten die drei Hauptaktionäre mehr als 50% der Aktien und hätten klar gemacht, dass sie auch weiterhin engagiert bleiben wollen.



Was das Börsenkotierungsprofil betrifft, erklärt der CEO, weiterhin am Sparks-Segment zu bleiben, sei eine Möglichkeit. «Wir sind dabei, auch andere Optionen zu prüfen.» Sobald es hierzu mehr Informationen gebe, würden diese publiziert.



Wie Xlife am Morgen mitgeteilt hatte, ist die Citi als Finanzberater engagiert worden, um den Prozess der strategischen Überprüfung zu unterstützen.



Xlife ist seit Februar am neuen Sparks-Segment der SIX gelistet. Die Gesellschaft agiert als Inkubator und Accelerator für Life-Sciences-Unternehmen, die typischerweise im Umfeld von Universitäten und als sogenannter «Spin-out» entstehen.

AWP

