US-Bankenkrise – Yellen bleibt pauschale Garantie für Einlagensicherheit schuldig US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich in einer Anhörung beruhigend bezüglich der Bankensituation geäussert. Eine Pauschalgarantie für Kontoguthaben bei US-Banken über der derzeitigen Grenze von 250’000 $ gibt sie jedoch nicht.

Die US-Bankenaufsicht und das Finanzministerium seien bereit, umfassende Einlagensicherungen für andere Banken zu übernehmen, wie sie es bei der gescheiterten Silicon Valley Bank und der Signature Bank getan hätten. Bild: Al Drago/Bloomberg

US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich erneut beruhigend zur Bankensituation geäussert. In ihrer vierten Ansprache in dieser Woche versicherte sie am Donnerstag, dass das Bankensystem solide sei. Die US-Bankenaufsicht und das Finanzministerium seien bereit, umfassende Einlagensicherungen für andere Banken zu übernehmen, wie sie es bei der gescheiterten Silicon Valley Bank und der Signature Bank getan hätten. «Dies sind Instrumente, die wir bei einem Institut jeder Grösse wieder einsetzen könnten, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass sein Ausfall ein Ansteckungsrisiko darstellen würde», sagte sie bei einer Anhörung des Unterausschusses für Haushaltsfragen des US-Repräsentantenhauses.

Sie gab aber weiterhin keine von Bankern und der Wallstreet erhoffte Pauschalgarantie für Kontoguthaben in US-Banken über der derzeitigen Grenze von 250’000 $. Ihre jüngsten Äusserungen deuteten jedoch ausdrücklicher als bisher darauf hin, dass weitere Garantien für nicht versicherte Einlagen in Form von Rettungsaktionen für Einleger einzelner Banken kämen, wenn deren Probleme einen Ansturm auf andere Banken auszulösen drohten.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.