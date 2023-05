Jahreszahlen – Youngtimers bleibt in den roten Zahlen Die Beteiligungsgesellschaft hat das Jahr 2022 mit einem Nettoverlust von 10,1 Mio. Fr. beendet.

Die Basler Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust 10,7 Mio. Fr. geschrieben. Bereits im Vorjahr hatte die Gesellschaft einen Fehlbetrag von 11,7 Mio. Fr. ausgewiesen.



Im Laufe des Jahres 2022 hatte das Unternehmen alle seine schweizerischen und internationalen Tochtergesellschaften veräussert. Der Verlust sei vor allem auf Abschreibungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen an Garage Italia Group, Petrolicious und Talenthouse zurückzuführen, teilte die Gesellschaft am Freitagabend mit. Die Verwaltungskosten hätten dagegen im Jahr 2022 auf 0,34 Mio. Fr. halbiert werden können.



Per Ende 2022 weise Youngtimers keine Bankverbindlichkeiten und keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten aus, mit Ausnahme von normalen Betriebskapitalverbindlichkeiten in Höhe von 0,44 Mio. Fr., heisst es weiter. Das Unternehmen sei mittlerweile unter neuer Führung zu einer schlanken Investment-Holding umgebaut worden.

