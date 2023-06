Neue digitale Lösung – Ypsomed geht Kooperation ein Das Medizinaltechnikunternehmen geht eine Zusammenarbeit mit der irischen S3 Connected Health ein. Ziel der Partnerschaft ist es, die digitalen Gesundheitslösungen für die Injektionsgeräte von Ypsomed auszubauen.

Das neue Plattformangebot umfasse nun eine Patientenanwendung in Form einer App, ein klinisches System und ein Portal zur Patientenunterstützung. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ypsomed spannt mit der irischen S3 Connected Health zusammen. Ziel ist es, das Angebot an digitalen Gesundheitslösungen für die Injektionsgeräte von Ypsomed auszubauen.



S3 Connected Health ist laut einer Mitteilung vom Mittwoch mit ihrer «Affinial»-Plattform spezialisiert auf Digital-Health-Anwendungen für Life-Science-Unternehmen. Die vernetzten Injektionsgeräte von Ypsomed seien bereits in diese Plattform integriert.



Das neue Plattformangebot umfasse nun eine Patientenanwendung in Form einer App, ein klinisches System, ein Portal zur Patientenunterstützung sowie ein analytisches Dashboard mit Echtzeit-Zugang zu anonymisierten Daten. Das werde es Pharmaunternehmen ermöglichen, therapiespezifische und digitale Patientenlösungen zu lancieren, erklärte Ypsomed.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.