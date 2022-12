Bei Ypsopump handelt es sich um eine Insulinpumpe. Bild: Christian Beutler/Keystone

Einschätzung von Arno Schmocker um 9.20 Uhr

Ein unerwarteter Rückschlag für Ypsomed: Aus der vor zwei Jahren gross angekündigten Kooperation mit Eli Lilly wird nichts. Der US-Pharmakonzern hätte ab 2026 dafür sorgen müssen, dass die mit hohen Kosten neu entwickelte Insulinpumpe Ypsopump im amerikanischen Markt eingeführt wird. Das Joint Venture galt als mittel- und langfristiger Wachstumstreiber für Ypsomed. Die unmittelbaren Folgen sind unerfreulich. Nicht nur muss das Schweizer Medizintechnikunternehmen möglicherweise den millionenhohen Aufwand für Vorleistungen abschreiben. Gemäss der Zürcher Kantonalbank wirkt sich das Scheitern der Zusammenarbeit in einem Rückgang des Zukunftswerts der Aktie von 15% aus. Ypsomed – und auch etliche Finanzanalysten – stufen das neuste Modell der Ypsopump mit Blick auf die jüngsten Markterfolge in Europa als attraktiv ein. Das Unternehmen treibt die Entwicklung denn auch weiter voran und ist zuversichtlich, einen anderen Partner zu finden, man denke etwa an Abbott. Immerhin ist der kurzfristige finanzielle Schaden gering. Das Management hält am Ziel fest, den Betriebsgewinn im Geschäftsjahr 2022/23 über 50% zu steigern und im nachfolgenden Jahr auf dann 90 Mio. Fr. zu verdoppeln. Aber der überraschende Rückzug von Eli Lilly wird für etliche Zeit für Ungewissheit sorgen und den Aktienkurs belasten.