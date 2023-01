Insulinpumpentocher verkauft – Ypsomed schliesst Verkauf von Tochter ab Das Medizinaltechnikunternehmen hat den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Diaexpert an Mediq abgeschlossen.

Ypsomed will sich künftig stärker auf die Eigenprodukte konzentrieren und sieht im Bereich der Injektionssysteme sowie für die eigenen Insulinpumpen ein «enormes Wachstumspotenzial». Getty Images/iStockphoto

Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed hat den Ende Oktober angekündigten Verkauf seiner Tochter Diaexpert an die niederländische Mediq abgeschlossen. Alle Genehmigungen lägen vor und die Bedingungen für die Transaktion seien per Ende des Jahres 2022 erfüllt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.



Damit sei der Verkauf der Fach- und Versandhändlerin für Diabetiker mit Fokus auf Insulinpumpen nun rechtlich vollzogen. Ypsomed will sich künftig stärker auf die Eigenprodukte konzentrieren und sieht im Bereich der Injektionssysteme sowie für die eigenen Insulinpumpen ein «enormes Wachstumspotenzial».



