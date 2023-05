Analyse der Jahreszahlen – Ypsomed sieht Chance in Fettleibigkeit Der Hersteller von Injektionssystemen forciert den Ausbau. Die neue Insulinpumpe ist auf Kurs. Rupen Boyadjian

Die neue YpsoPump ist klein, leicht und einfach zu bedienen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die auf Injektionssysteme und Insulinpumpen spezialisierte Ypsomed hat ihre Umsatzvorgabe für das Geschäftsjahr 2022/23 per Ende März leicht übertroffen. Die Analysten hatten beim Betriebsergebnis auf Stufe Ebit mehr erwartet. Die Börse sieht in den Aktien jedoch in erster Linie eine mittel- und langfristige Wachstumsstory. Der Aktienkurs hat am Mittwoch in einem ähnlich schwachen Gesamtmarkt 1,5% abgegeben.