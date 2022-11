Der Umsatz ist im Ende September abgeschlossenen Halbjahr um 9,7% auf 244,2 Mio. Fr. gestiegen, wie das Burgdorfer Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt hat. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 8.15 Uhr

«Ypsomeds Aussichten hellen sich auf», lautete unser letzter Titel über das Medizintechnikunternehmen. Der Halbjahresbericht (Abschluss per Ende September) bestätigt diese Einschätzung vom Mai. Der gut 10% höhere Umsatz erfüllt die Analystenprognose fast auf die Kommastelle genau. Das operative Ergebnis auf Stufe Ebit und der Gewinn hingegen übertrafen die Erwartungen klar – trotz negativem Währungseffekt und trotz einem auf 27,5 Mio. Fr. ausgeweiteten Verlust der Insulinpumpe Ypsopump. Das sehr einträgliche Geschäft mit Pens (Geräten zur Verabreichung von Medikamenten zu Hause) floriert nach wie vor und beeindruckt mit einem Umsatzanstieg von 26%. Ypsomed wird künftig Zahlen ohne die Handelstochter DiaExpert ausweisen. Das wachstumsschwache und eher niedrigmargige Geschäft wird veräussert und ein Teil des Sondergewinns an die Aktionäre ausgeschüttet. Auch ohne DiaExpert rechnet CEO Simon Michel damit, den Betriebsgewinn im ganzen 2022/23 mindestens 50% zu steigern, also auf mindestens 43 Mio. Fr. Im Folgejahr soll er gar verdoppelt werden, dank weiteren Fortschritten der Ypsopump. Das Ziel von 100 Mio. Fr. Ebit bis 2022/23 ist ambitioniert, erscheint mit den jüngsten Zahlen aber erreichbar.