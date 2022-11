Diabetes – Ypsomed und CamDiab lancieren neues System für Insulinabgabe Menschen mit Typ-1-Diabetes sollen mit der automatisierten Insulinabgabe ihren Blutzuckerspiegel besser kontrollieren können.

Mit der Mylife-Loop-Lösung wird der Blutzuckerspiegel kontinuierlich überwacht und die nötige Insulinmenge automatisch berechnet und abgegeben. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ypsomed und der britische Partner CamDiab lancieren das erste System für die automatisierte Insulingabe mit einem Sensor des US-Partners Abbott. Der «FreeStyle Libre 3 Sensor» von Abbott könne nun für das «mylife Loop»-System in Deutschland angewendet werden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Damit sollen Menschen mit Typ-1-Diabetes ihren Blutzuckerspiegel besser kontrollieren können.



Mit der «mylife Loop»-Lösung werde der Blutzuckerspiegel kontinuierlich überwacht und die nötige Insulinmenge wird automatisch berechnet und zur richtigen Zeit verabreicht. Nachdem der «FreeSyle Libre 3-Sensor» nun für das Angebot zugelassen sei, gebe es nun die Wahl zwischen zwei Sensoren. Derzeit ist die integrierte Lösung in Deutschland für Android verfügbar, weitere europäische Länder sowie eine iOS-Version sollen im kommenden Jahr folgen.



Ypsomed hatte über eine Partnerschaft mit CamDiab und Abbott bereits in der Vergangenheit informiert.

