Schweizer Arbeitsmarkt – Zahl der Erwerbstätigen steigt weiter Der Schweizer Arbeitsmarkt bleibt positiv. Die Zahl der Erwerbstätigen ist im ersten Quartal um rund 2,1% gestiegen.

Die Erwerbslosenquote lag im Berichtsquartal bei 4,3%. Damit waren in der Schweiz gemäss Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 216'000 Menschen erwerbslos. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Der Schweizer Arbeitsmarkt ist weiterhin in gutem Zustand. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im ersten Quartal 2023 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 2,1% auf 5,238 Mio. zu.



Die Zahl der erwerbstätigen Männer stieg um 2,3%, während jene der erwerbstätigen Frauen um 1,9% zulegte. Dies geht aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) hervor, die das Bundesamt für Statistik am Dienstag veröffentlichte.



Ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) belief sich die Zunahme auf 2,6% (Männer: +2,1%; Frauen: +3,3%). Saisonbereinigt, also im Vergleich zum Schlussquartal 2022, erhöhte sich sowohl die Erwerbstätigenzahl als auch die Zahl der VZÄ um je 1,2%.



Die Erwerbslosenquote lag im Berichtsquartal bei 4,3%. Damit waren in der Schweiz gemäss Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 216'000 Personen erwerbslos. Das sind 11'000 weniger als ein Jahr zuvor.



Die ILO-Erwerbslosenquote ist damit deutlich höher als die Arbeitslosenquote gemäss Definition des Seco, bei welcher nur die gemeldeten arbeitslosen Personen gezählt werden. Das Seco veröffentlich zudem nicht Quartals-, sondern Monatswerte. Der letzte Wert (April) lag dort bei 2,0%.

