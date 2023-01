Die Zehnder Group wird ihren vollständigen Jahresabschluss am 1. März veröffentlichen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Einschätzung von Rainer Weihofen um 8 Uhr

Der Spezialist für Lüftungen und Heizkörper ist im vergangenen Jahr ansehnliche 17% gewachsen. Knapp die Hälfte des Wachstums ist erfolgreichen Akquisitionen im Lüftungssegment geschuldet. Da Zehnder in Euro rapportiert, kam noch ein positiver Währungseffekt von zwei Prozentpunkten hinzu. Bleibt ein organisches Wachstum von 7%, das vor allem von Preiserhöhungen getragen wurde. In der Regel ist der Umsatz des Bauzulieferers, der zu rund 80% in Europa erzielt wird, in der zweiten Jahreshälfte höher als in der ersten. Das war 2022 mit einem sequenziellen Zuwachs von 3% wieder der Fall. Zeichen für eine schwächer werdende Baukonjunktur sind nicht auszumachen, zumal schlecht verfügbare elektronische Bauteile als Bremsschuh wirkten. Was die Umsatzentwicklung dagegen zeigt, ist die höhere Dynamik des Lüftungsgeschäfts, das organisch 10% gewachsen ist, während sich das Heizkörpersegment mit 4% begnügen musste. Dieses seit einigen Jahren aus der Unternehmensstrategie mit Heizkörpern als Cashcow und Lüftungen als Wachstumstreiber folgende Muster war während der Coronapandemie gestört. Zum Gewinn und zu den Aussichten für das laufende Jahr sagte Zehnder noch nichts und verweist auf den kommenden Geschäftsbericht. Die Umsatzzahlen sind jedenfalls kein Grund, aus den Titeln zu flüchten.