Big Apple Talk – Zeitgeist-Messer Super Bowl FuW berichtet aus New York: Der Hype um die Kryptowährungen ist vorbei, wie die Werbespots am grössten Event Nordamerikas zeigen. Neue Trends rücken nach. Valentin Ade , New York

Kein anderes Event versammelt so viele Zuschauer vor den Bildschirmen wie das Finalspiel der National Football League. Bild: I RYU/VCG/Getty Images

Es sind wohl die wertvollsten Sekunden der Welt. Das Finalspiel der National Football League, der sogenannte Super Bowl, ist nicht nur das Event mit den meisten Zuschauern in Nordamerika. Es ist auch dasjenige, für das Werbetreibende am tiefsten in die Tasche greifen.