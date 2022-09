Zinsentscheidungen – Zentralbanken driften in verschiedene Richtungen Zwischen 1 Prozentpunkt nach oben in Schweden und 1 Prozentpunkt nach unten in der Türkei: Die Zinsentscheidungen dieser Woche überraschen die Beobachter. André Kühnlenz

Im geldpolitischen Ausschuss der Bank of England sind sich die Mitglieder uneinig, wie stark sie die Zinsen erhöhen sollen. Bild: Jose Sarmento Matos/Bloomberg

Nicht alle Zentralbanken sehen sich diese Woche gezwungen, dem Beispiel der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zu folgen und die Zinsen weiter zu erhöhen. So liessen die Geldpolitiker in Japan und Brasilien ihre Ausrichtung unverändert, in dem südamerikanischen Land auch deswegen, weil der Preisdruck nachlässt. Anders die Kollegen in Grossbritannien, die zwar ihren Schlüsselsatz anhoben, aber hinter den Amerikanern (0,75 Prozentpunkte) zurückblieben.