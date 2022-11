Der Chart des Tages – Zerstörte Hoffnungen Der US-Aktienmarkt hat mit deutlichen Abgaben auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell reagiert. Frank Heiniger

Quelle: Bespoke Investment

Auf die Zinserhöhung der US-Notenbank haben die Aktien an Wallstreet zuerst mit Zugewinnen reagiert. Im schriftlichen Statement der Währungshüter war zum ersten Mal zu lesen, dass man bei der weiteren Ausgestaltung der Zinsschritte die «kumulierte Straffung der Geldpolitik» sowie ökonomische und finanzielle Entwicklungen berücksichtigen werde. Dies schienen die Marktakteure als Zeichen zu interpretieren, dass die Notenbank das Straffungstempo verlangsamen könnte.

Die anschliessende Pressekonferenz zerstörte diese Hoffnungen allerdings umgehend. Fed-Chef Jerome Powell machte in seiner Rede klar, dass es verfrüht sei, auf eine Zinspause zu spekulieren. Zudem werde das finale Zinsniveau wohl auf einem höheren Niveau zu liegen kommen, als man bislang erwartet habe.

Der scharfe Ton des Fed-Chefs verfehlte seine Wirkung nicht. Die US-Aktienmärkte büssten mit Beginn von Powells Rede deutlich an Terrain ein. So verlor der Leitindex S&P 500 in den neunzig Minuten bis zum Handelsende 3,2%. Gemäss der obigen Grafik von Bespoke Investment entspricht dies der negativsten Kursreaktion seit 1994 – dem Jahr, in dem das Fed begann, die Zinsentscheide noch am Tag des Treffens zu kommunizieren.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.