Börsenbericht vom 24. Februar 2023 – Zinsangst hat Schweizer Anleger weiter im Griff Die Schweizer Börse verabschiedet sich mit Kurseinbussen ins Wochenende.

Die Schweizer Aktienbörse hat nach anfänglichen Kursgewinnen den letzten Handelstag der Woche doch noch recht deutlich im Minus abgeschlossen. Nach einer zunächst ruhigen Marktentwicklung rutschte der SMI mit der Publikation der privaten Konsumausgaben in den USA, dem sogenannten PCE Deflator, schliesslich klar in Minus. Der Indikator war etwas stärker als erwartet gestiegen. «Dies bestätigt die Befürchtung der vorausgegangenen Daten, dass der Preisdruck in den USA über den Jahreswechsel stärker war als bislang angenommen», schreibt Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Damit wurden die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank Fed weiter eingetrübt.



Insgesamt dominieren an den Märkten weiterhin die Unsicherheiten, vor allem in Bezug auf die weiteren Zinsschritte der grossen Notenbanken. Hinzu machten sich Konjunktursorgen vermehrt breit. Auch positive Unternehmensabschlüsse können dort oft nur punktuell gegensteuern. Diese Gemengelage verhindere, dass der Markt eine eindeutige Richtungen finden kann, war im Markt zu hören. Folglich stagniert der Schweizer Markt die letzten Wochen mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 17.20 Uhr um 0,61% auf 2218,05 Punkte. Der SMI gab am Freitag 0,59% auf 11'181,77 Punkte nach, wobei das Tagestief mit 11'141,68 Punkten markierte wurde. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Verlust von 0,66%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten und die Gewichtungen stärker gekappt sind, verlor 0,56% auf 1771,34 und der breite SPI büsste 0,53% auf 14'386,11 Punkte ein. Von den 30 SLI-Werte schlossen 22 tiefer und 8 höher.



Der Baustoff- und Zementkonzern Holcim war das bestimmende Thema am heutigen Handelstag. Neben überzeugenden Geschäftszahlen liess vor allem die Ankündigung aufhorchen, dass CEO Jan Jenisch auch die Rolle als VR-Präsident übernehmen wird. Gegenüber Medien rechtfertigte er die Entscheidung. Er betonte, keine weiteren Aufsichtsratsmandate anzustreben und das sein Fokus klar auf Holcim liege. Nach Anfänglichen Gewinnen rutschten die Papiere ins Minus und gingen mit Abgaben von 1,1%aus dem Markt.



Nach der Publikation des PCE Deflators und der damit einhergehenden schwächeren Eröffnung der US-Märkte rutschten fast alle SLI-Titel ins Minus. Einzig Finanztitel, die eher von steigenden Zinsen profitieren könnten, stellten sich etwas gegen den Trend. An der SLI-Spitze standen daher nicht verwunderlich Julius Bär (+0,9%) und Zurich (+0,4%). Auch Swiss Life (+0,3%) und Swiss Re (+0,1%) legten leicht zu. CS (-0,3%) und UBS (-0,5%) schlossen hingegen etwas tiefer. Einzig Partners Group (-0,9%) fielen deutlicher zurück.



Auch die defensiven Index-Schwergewichte Roche (-1,3%) und Nestlé (-0,3%) zogen den SMI klar weiter nach unten. Novartis konnte mit leichten Zugewinnen von 0,2% etwas Gegensteuer geben. Gestützt wurden die Papiere dabei durch einen Stifel-Kommentar, in dem die weiteren Wachstums-Chancen des Unternehmens positiv hervorgehoben werden.



Mit Einbussen von 2,6% waren Temenos Schlusslicht im SLI. Nachdem Temenos im Wochenverlauf teils kräftig zugelegt hatten scheinen Anleger nun zum Wochenschluss Gewinne mitgenommen zu haben. Zudem sind Temenos mit einem Jahresplus von fast 40% klar der stärkte SLI-Wert.



Auch Richemont (-2,5%) gaben spürbar nach, obwohl es keine nennenswerten Neuigkeiten zum Unternehmen gab. Jedoch waren die Papiere im Jahresverlauf auch schon kräftig gestiegen, was Gewinnmitnahmen vermuten lässt. Swatch schlossen im Sog 1,0% tiefer.



Am Ende vom SLI reihten sich vor allem Wachstums- und Technologiewerte ein, die wegen ihres hohen Kapitalbedarf besonders unter weiter steigenden Zinsen zu leiden haben. Am deutlichsten litten dabei VAT (-2,5%) und Alcon (-1,5%).



Im breiten Markt gewannen Bucher (+0,3%) nach Jahreszahlen hinzu. Der Industriekonzern übertraf die Erwartungen der Analysten und bestätigte auch den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Von einem positiven Analystenkommentar der Credit Suisse beflügelt schlossen Sulzer 2,6% höher.



Negativ stachen die Papiere von Obseva (-37%) hervor. Das Biotechunternehmens hatte Restrukturierungen angekündigt, um damit das Überleben der Firma sichern zu können, was an den Märkten offensichtlich nicht gut ankam.

New York: Sehr schwach - Preisdaten lösen Zinssorgen aus

Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Januar hat am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank kochten wieder hoch. Der anhand der Konsumausgaben ermittelte Preisindex PCE, der von der Fed besonders beachtet wird, stieg nicht nur deutlicher als im Dezember. Er lag auch über den Erwartungen am Markt, was der Notenbank zu denken geben dürfte.



Der Dow Jones Industrial büsste im frühen Handel 1,35% auf 32 704,92 Zähler ein. Die bisherigen Jahresgewinne haben sich damit in Luft aufgelöst. Aktuell befindet sich der bekannteste Index der Wall Street zurück auf dem Stand vom 22. Dezember. Im Wochenverlauf steuert er auf ein Minus von 3,3% zu.



Der breit gefasste S&P 500 verlor am Freitag 1,61% auf 3947,80 Punkte. Der Nasdaq 100 sank um 2,14% auf 11 919,70 Zähler. Er fiel damit ausserdem erstmals in diesem Monat unter die Marke von 12 000 Punkte und ist zurück auf dem Niveau von per Ende Januar. Im Wochenverlauf deutet sich für den Auswahlindex der Technologiewerte aktuell ein Wochenverlust von 3,5% an. Technologieaktien reagieren auf den Zinskurs der Notenbank für gewöhnlich stärker als sogenannte Standardwerte.



Im Dow büsste die Aktie von Boeing als Schlusslicht unter den 30 Werten 3,9% ein. Der Flugzeugbauer muss die Auslieferung seines wichtigen Langstreckenjets 787 Dreamliner erneut aussetzen. Laut der Luftfahrtaufsicht FAA sind zusätzliche Untersuchungen einer Komponente des Flugzeugrumpfs der Grund.



Gewinner gab es an diesem Tag keine im Dow, doch die Papiere von JPMorgan stemmten sich mit minus 0,1% am besten gegen den Abwärtstrend. Die US-Bank Morgan Stanley hob ihr Kursziel für die Aktie von 167 auf 173 $ und bekräftigte ihre «Overweight»-Einschätzung. Laut Analystin Betsy Graseck dürfte die US-Bank durch ein stärkeres Ergebniswachstum von höheren und längerfristigen Zinsen profitieren. Sie fragt zudem: «Wann wird die grösste Bank der Welt einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreichen?» Dafür entwarf Graseck Szenarien, wonach dies in weniger als acht bis zwölf Jahren geschehen könnte. Derzeit liegt der Börsenwert von JPMorgan bei knapp 411 Mrd. $.



Im breiten Nasdaq sprangen die Papiere von Beyond Meat um etwas mehr als 22% hoch. Der Hersteller von Fleischersatz-Produkten toppte im vierten Quartal die Erwartungen und verringerte den Verlust je Aktie stärker als erwartet. Am Markt wurde dies als Indiz gewertet, dass das Unternehmen auf dem Weg zur Profitabilität Fortschritte macht.



Dagegen brachen die Anteilscheine von Nektar Therapeutics um 45% ein. Eine Phase-II-Studie des Medikaments Rezpeg zur Behandlung der Autoimmunerkrankung SLE verfehlte den primären Endpunkt und damit auch die vom Partner Eli Lilly festgelegte hohe Wirksamkeitshürde. Beide Pharmaunternehmen beschlossen daher, die Phase-3-Studie nicht zu starten. Das Analysehaus Jefferies nahm dies zum Anlass, die Aktie auf «Underperform» abzustufen. Analyst Roger Song sieht das Vertrauen schwinden, während zugleich das Risiko steige, dass das gesamte Rezpeg-Programm gestoppt werden könnte. Eli Lilly verloren lediglich 1,2%.

Bonds Schweiz: Kursgewinne zum Wochenschluss

Zum Wochenschluss weisen auch am Bondmarkt die Kurse nach oben. Zentrales Thema bleibt die Geldpolitik, die wohl weiter verschärft werden dürfte. Dabei war schon in den vergangenen Wochen ein Wechsel zwischen Hoffen und Bangen bei den Anlegern zu beobachten. «Je nachdem, welches Gefühl gerade überwiegt, entwickeln sich die Märkte in die eine oder andere Richtung», meinte ein Händler.



Dabei beschäftigt Investoren vor allem, welchen Einfluss die gestiegenen Zinsen am Ende auf das Wirtschaftswachstum haben werden - ob es also zu einer Bruchlandung oder einem sogenannten Soft Landing kommt. Dies wiederum hängt auch davon ab, wie lange die Zinsen hoch bleiben werden.



Vor diesem Hintergrund werden die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten sicher genau beäugt werden, sind sich Börsianer durchweg einig. Der für den Nachmittag erwartete PCE Deflator gilt dabei als Lieblingsindex der US-Notenbank. «In den vergangenen Monaten ist das Pendel zwar aus dem Gefahrenbereich einer zu hohen Inflation zurückgeschwungen, aber die Kerninflation ist in den USA nur halb so stark gefallen wie die Gesamtrate», sagte ein Marktteilnehmer. Das sei ein Grund zur Besorgnis und könnte hohe Zinsen für längere Zeit notwendig werden lassen, um auch hartnäckige Faktoren wie Mietzinsen oder Löhne abzukühlen.



Mit Blick auf den hiesigen Markt habe sich das Geschehen in den letzten Tagen wieder beruhigt, heisst es. Während sich das Emissionsgeschehen in dieser Woche ein wenig beruhigt habe, sei aber auf Investorenseite nach wie vor reges Treiben zu beobachten. «Immer noch trennen sich viele Anleger von bestimmten Anlageklassen, um wieder verstärkt in den Bondmarkt zu investieren», so ein Experte. Zu beobachten sei dabei, dass auch die Transaktionsvolumen grösser würden.



«Insgesamt ist wegen der höheren absoluten Zinsniveaus eine grössere Kaufneigung zu beobachten.» Dabei griffen Versicherer bevorzugt bei den längeren Laufzeiten zu, während Retailkunden auf kürzere Laufzeiten setzten. Dabei schienen viele private Investoren ihr Aktien-Exposure zugunsten von Bonds zu senken. Dies gelte letztlich auch für die Pensionskassen, die in Zeiten der Negativzinsen ihre Investitionen in Immobilien und Aktien ausgebaut hatten. Auch ihnen lieferten die Anleihenmärkte wieder eine echte Anlagealternative.



Der März-Conf-Future notiert um 12.35 Uhr um 122 Basispunkte (BP) höher auf 141,60%, der Umsatz beträgt elf Kontrakte. Am Vortag hatte der Conf 53 BP verloren. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index steigt um 16 BP auf 124,31% nach +26 BP am Vortag.



Von den bisher gehandelten Eidgenossen legen sieben zu und vier geben nach. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,159 und die der zehnjährigen mit 1,448% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,375 von 1,417% am Vortag.

Devisen: Dollar nach US-Daten gesucht - zum Franken nahe 0.94

Der Dollar hat am Freitag nach US-Daten zugelegt. Eine unerwartet hohe Inflation in den USA verstärkte die Spekulation auf weiter steigende US-Zinsen, was dem Greenback Auftrieb verlieh und den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Entsprechend rutschte der Euro bis auf 1.0536 $ und damit auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen.



Auch zum Franken zeigte sich zum Freitagnachmittag ein etwas stärkerer Dollar. Der Greenback notiert derzeit bei 0.9395 nach 0.9352 Fr. im Mittagsgeschäft und bewegt sich somit auf die 0.94 Franken-Marke zu. Der Euro wird aktuell leicht höher zu 0.9908 Fr. gehandelt.



Am Nachmittag war bekannt geworden, dass ein anhand amerikanischer Konsumausgaben ermittelter Preisindex deutlich höher als erwartet ausgefallen war. Die Jahresrate des sogenannten PCE-Preisindex lag im Januar bei 5,4%. Am Markt war nur eine Jahresrate von 5,0% erwartet worden. US-Notenbanker haben für ihre Geldpolitik bevorzugt den Preisindikator PCE im Blick. Der Preisindikator entfernte sich weiter von dem Inflationsziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. Dies setzt die Währungshüter unter Druck, mit weiteren Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation anzukämpfen.



Zudem lasteten unerwartet schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone auf der Kursentwicklung der Gemeinschaftswährung. Im Schlussquartal 2022 war die deutsche Wirtschaft um 0,4% geschrumpft und damit doppelt so stark wie bisher bekannt. «Die Reallöhne schrumpfen, die privaten Haushalte sind weiterhin zum Sparen genötigt», kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seiner Einschätzung nach dürfte die grösste Volkswirtschaft der Eurozone auch im ersten Quartal 2023 «im Rückwärtsgang bleiben».



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88245 (0.88140) britische Pfund und 143.55 (143.32) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1812 $ gehandelt. Das sind etwa 10 € weniger als am Vortag.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 81.86 $. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 41 Cent auf 74.97 $.



Der Markt dürfte so voraussichtlich mit leichten Preisabschlägen aus der Woche gehen. Belastet wurden die Ölpreise am Freitag erneut durch einen stärkeren Dollar. Der höher als erwartet ausgefallene Preisdruck in den USA im Februar spricht für weiter steigende Zinsen in den Vereinigten Staaten. Ein höher Dollarkurs macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen teurer.



Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank wird das jüngste Auf und Ab am Ölmarkt durch zwei weitere Themen bestimmt: die Erholung der chinesischen Ölnachfrage und das Angebot Russlands. Aus Moskau habe es zuletzt Hinweise gegeben, dass die Angebotsausfälle begrenzt seien, heisst es in einer Analyse der Commerzbank. «Das liess den Brentölpreis zuletzt fast auf 80 $ zurückrutschen, zumal gleichzeitig in den USA die Lagerbestände eine reichliche Versorgung des Marktes signalisierten.»

