Wechselkursrisiko – Zinsanstieg macht Währungsabsicherung teuer Die Abkehr von der Nullzinspolitik hat auch zur Folge, dass es sich häufig nicht mehr lohnt, ausländische Anleihen- und Aktienengagements gegen Wechselkursrisiken abzusichern. Andreas Neinhaus

Der Hauptsitz der Terminbörse CME in Chicago, wo Futures und Optionen auf die wichtigsten Währungspaare gehandelt werden. Bild: Christopher Dilts/Bloomberg

Seit Beginn des neuen Jahres steigen die Kurse an den Aktienmärkten wieder. Der Euro Stoxx 50 hat 10% an Wert zugelegt, der S&P 500 5%. Aber wie viel am Ende für Anleger tatsächlich übrig bleibt, hängt davon ab, in welcher Währung gerechnet wird. Frankenbasierte Investoren beispielsweise müssen beim Dollar einen Kursrückgang um 1% tragen. Der Gewinnlauf des S&P 500 reduziert sich daraufhin um ein Fünftel auf knapp 4%. Ein Engagement am heimischen Aktienmarkt hätte sich da mehr gelohnt. Der FuW Swiss 50 ist im gleichen Zeitraum 6% gestiegen.