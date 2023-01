Nach SNB-Zinswende – Zinsen für Privatkredite steigen Die Zinsen für Konsumkredite legen zu. Laut dem Vergleichsdienst Moneyland ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Nach der Zinswende durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) werden nicht nur Hypotheken teurer. Auch für Konsumkredite legen die Zinsen zu. Und gemäss dem Vergleichsdienst Moneyland dürften weitere Steigerungen anstehen.

Die Entwicklung habe erst Mitte 2022 begonnen, heisst es in der Studie vom Mittwoch. Mittlerweile bestätigten jedoch verschiedene Kreditanbieter, dass sich die durchschnittlichen Kosten für neu abgeschlossene Privatkredite erhöht haben. Grund seien die steigenden Refinanzierungskosten für Kreditanbieter. Zudem könne es in Zukunft schwieriger werden, neue Kredite zu bekommen. Denn die Zinskosten hätten Einfluss auf die Berechnung der Kreditfähigkeit, so Moneyland.

So liege aktuell der ungewichtete Durchschnitt aller publizierten Minimalzinssätze für neue Privatkredite bei 5,17%. Vor einem Jahr betrug dieser Zins noch 4,83%. Die Maximalzinssätze liegen aktuell bei 8,66% nach 8,49% im Vorjahresvergleich. Je nach Kreditwürdigkeit könne der Zinssatz variieren.

Derweil dürften die erlaubten Höchstzinssätze ebenfalls ansteigen – diese legt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) für Konsumkredite mindestens einmal pro Jahr fest. Mit dem jetzigen Saron sei eine Anpassung auf neu 11% bzw. 13% bei Kreditkarten zu erwarten. Wenn der Saron weiter steige, seien auch noch höhere Höchstzinssätze möglich. In den letzten Jahren galten mit den Negativzinsen 10% bzw. 12% für Kreditkarten.

