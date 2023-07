Folgen der Leitzinserhöhungen – Zinsen von Hypotheken gleichen sich weiter an Kürzere Festhypotheken und Saron-Hypotheken erleben Zinssprünge. Dreijährige Richtzinsen liegen nahezu gleichauf mit zehnjährigen.

Konkret notiere der Richtzins für zehnjährige Festhypotheken in der Schweiz per Ende Juni bei 2,83%. Bild: Xavier Paillard/500px/Getty Images

Die jüngst erfolgten Leitzinserhöhungen treffen vor allem kürzer laufende Hypotheken. Während die Richtzinsen für zehnjährige Festhypotheken seit Anfang Jahr sinken, sind die Saron-Hypotheken sowie die Zinsen für kürzer laufende Festhypotheken laut einer Auswertung von Comparis sprunghaft gestiegen.

So liegen gemäss der am Dienstag veröffentlichten Auswertung die Richtzinsen von dreijährigen Festhypotheken gegenüber den zehnjährigen Festhypotheken per Ende Juni nahezu gleichauf. Konkret notiere der Richtzins für zehnjährige Festhypotheken per Ende Juni bei 2,83%. Anfang des Jahres waren es noch 3%. Im selben Zeitraum stieg der Richtsatz für dreijährige Festhypotheken im Schnitt auf 2,71%.

Klar feststellbare Auswirkungen auf die Wahl des Hypothekarmodells habe dieser Trend allerdings nicht, heisst es weiter. So habe sich rund ein Viertel der von Comparis erfassten Hypothekarnehmenden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 für Saron-Hypotheken und ein weiteres Fünftel für fünfjährige Festhypotheken entschieden. Dies bedeute, dass nahezu die Hälfte der Hypothekarnehmenden davon ausgeht, dass die Zinsen in den nächsten Jahren nicht weiter steigen oder sogar sinken werden.

Beruhigung am Immobilienmarkt - Preise steigen kaum noch

Die Zinserhöhungen durch die Schweizer Nationalbank (SNB) zeigt am Immobilienmarkt Wirkung. Die Preiserwartungen haben sich im Juni kaum mehr verändert, während im Vorjahr noch starke Wachstumsraten verzeichnet wurden. Zudem brachte der vergangene Monat gute Nachrichten für Mieter.

Lagen vor rund einem Jahr die Jahreswachstumsraten bei Häusern und Wohnungen bei 8%t und höher, stiegen die inserierten Preise für Einfamilienhäuser über die letzten zwölf Monate nur noch um 0,3%. Wohnungen wurden um 2,2% teurer. Das geht aus dem am Dienstag publizierten Swiss Real Estate Offer Index hervor, der monatlich von der SMG Swiss Marketplace Group und dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI erstellt wird.

In der monatlichen Betrachtung stiegen im Juni die Hauspreise um 0,3%, die Angebotspreise von Eigentumswohnungen sanken sogar um 0,4%. Damit zeige sich, dass sich das steigende Zinsniveau und die damit verbundenen höheren Finanzierungskosten beruhigend auf den Markt auswirkten.

Angebotsmieten leicht rückläufig

Für Mieter auf Wohnungssuche habe der vergangene Monat zudem gute Nachrichten gebracht. Die Angebotsmieten seien Im Juni im Schweizer Durchschnitt um 0,7% gesunken, besonders stark im Tessin (-1,8%) und in der Grossregion Zürich (-1,7%). Im Mittelland war hingegen eine leichte Zunahme um 0,4% zu erkennen.



Die Entspannung dürfte jedoch aufgrund der Zuwanderung und der trägen Ausweitung des Wohnungsbestands nur von kurzer Dauer sein, erwarten die Experten. Auf Jahresfrist gesehen hätten sich die Angebotsmieten auch um durchschnittlich 3,1% erhöht.

AWP

