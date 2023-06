Der Chart des Tages – Zinsertrag lässt Europas Banken florieren Im zweiten Quartal sollte sich die gute Gewinndynamik vom Vorquartal fortgesetzt haben. Susanne Toren

Quelle: Deutsche Bank

Die jahrelange Underperformance der europäischen Banktitel wird am obigen Chart deutlich. Dies hatte sich erst im Verlauf von 2022 erstmals geändert. Und auch seit Ende des ersten Quartals haben die Aktien europäischer Banken – gemessen am Stoxx 600 Banks Index – mit rund 8% fast 4 Prozentpunkte mehr zugelegt als der Gesamtmarkt. Allerdings waren sie wenige Wochen zuvor von den Turbulenzen rund um die amerikanischen Regionalbanken weit stärker als der Gesamtmarkt in Mitleidenschaft gezogen worden.

Hintergrund ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung der letzten Wochen: Die erfreulichen Quartalsergebnisse vom ersten Vierteljahr sollten sich im laufenden Quartal fortgesetzt haben. Das deuten erste Zahlen an. Insbesondere wird die beachtliche Zinsertragsdynamik wohl angedauert haben: Gegenüber dem Vorjahresquartal dürften die Margen auf Bestandskredite aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus im Schnitt um über 3 Prozentpunkte gestiegen sein.

Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

