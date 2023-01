Börsenbericht vom 16. Januar 2023 – Zinshoffnungen halten Schweizer Börse im Plus Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt auch zum Start in die dritte Börsenwoche 2023 positiv. Der SMI setzt mit bedächtigem Tempo seine seit Jahresbeginn anhaltende Aufwärtsbewegung fort. Allerdings sind weitere Impulse im Handelsverlauf eher Mangelware, da die Wall Street wegen des Martin-Luther-King-Gedenktages geschlossen bleibt. Daher sei damit zu rechnen, dass der weitere Handel in ruhigen Bahnen verlaufen werde. Im Rest der Woche dürften sich die Anleger dann immer mehr auf die anlaufende Berichtssaison fokussieren.

In den USA gehe der Markt derzeit davon aus, dass das vierte Quartal 2022 in Sachen Unternehmensgewinne das schlechteste seit der Corona-Krise gewesen ist. Bei der UBS ist man der Meinung, dass beispielsweise die US-Gewinne die Auswirkungen der letztjährigen Zinserhöhungen von 425 Basispunkten noch nicht vollständig widerspiegeln. «Wir erwarten, dass die bevorstehende Berichtssaison der Unternehmen für das vierte Quartal einen Realitätscheck liefern wird.» Doch auch die Sitzung der japanischen Notenbank am Mittwoch hat nach Aussagen von Händlern das Potenzial, das bedeutendste Ereignis der Woche zu sein.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 10.55 Uhr um 0,20% auf 2’173,48 Punkten. Der SMI gewinnt 0,27% hinzu auf 11'321,57 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,32% auf 1751,64 und der breit gefasste SPI um 0,27% auf 14'531,01 Zähler. Im SLI stehen 19 Gewinnern acht Verlierer gegenüber. Drei Werte sind unverändert.

Die mit Abstand grössten Kursavancen im SLI weisen die Temenos-Aktien mit +6,3% auf. Impulse gehen dabei vom überraschenden Rücktritt von Firmenchef Max Chuard sowie von ersten Vorabinformationen zum vierten Quartal letzten Jahres aus. Insgesamt fällt das Ergebnis besser aus als befürchtet.

Mit etwas Abstand folgen die Aktien von Partners Group (+2,7%). Damit holt der Asset Manager seine Verluste vom vergangenen Freitag teilweise wieder auf. Die durchzogene Entwicklung der verwalteten Vermögen 2022 hatte den Kurs zum Wochenschluss belastet. Viele Analysten hatten sich von den ersten Vorabinformationen zu 2022 mehr erhofft.

Erneut sind auch jene Werte auf den Einkaufslisten, die im vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark gelitten hatten. So verteuern sich Sika und Straumann um jeweils etwa anderthalb Prozent, Lonza und Sonova gewinnen bis zu 1% hinzu.

Der Baustoffkonzern Sika trennt sich nach der Übernahme der MBCC Group wie angekündigt von Teilen des früheren Bauchemiegeschäfts von BASF. Ein Teil des Zusatzmittelgeschäfts der MBCC Group wird nun an Ineos Enterprises, einer Tochtergesellschaft der britischen Ineos, verkauft.

Der Lifescience-Konzern Lonza erhält Unterstützung vom zuständigen RBC-Experten, der davon ausgeht, dass der Pharmazulieferer in der kommenden Woche ein starkes Wachstum vorgelegen werde.

Kursaufschläge von 1,0% beim Pharmaschwergewicht Novartis geben dem Markt ebenfalls etwas Halt. Bei Nestlé und Roche dagegen sind die Kursgewinne auf aktuell 0,1% zusammengeschmolzen.

Klar abwärts bewegen sich Geberit (-1,3%). Die Experten von Kepler Cheuvreux haben die Aktien am Morgen abgestuft. Während sie beim Sanitärtechniker die Umsatzzahlen an diesem Donnerstag im Rahmen der Erwartungen erwarten, könnte vor allem die Guidance auf das erste Quartal ein Stimmungsdämpfer sein.

Auch andere Aktien, die sich seit Jahresbeginn gut entwickelt haben, geben im Zuge von Gewinnmitnahmen nach. So fallen AMS Osram, Swiss Life oder Richemont um bis zu 0,8%. Richemont wird an diesem Mittwoch Einblicke in den jüngsten Geschäftsverlauf geben.

Grössere Kursbewegungen sind am Montagvormittag aber vor allem in den hinteren Reihen zu beobachten. Analystenkommentare sorgen beispielsweise bei Ypsomed für einen Kurssprung um 10% und drücken am entgegengesetzten Ende Tecan um mehr als 4% ins Minus. Auch bei Burckhardt Compression und Aryzta greifen Investoren nach positiven Kommentaren beherzt zu.

Euro steigt auf Neunmonatshoch zum USD - EUR/CHF weiter über Parität

Der Euro spürt an den Finanzmärkten weiter Rückenwind. In der Nacht auf Montag stieg die Gemeinschaftswährung mit 1,0874 US-Dollar auf den höchsten Stand seit April 2022. Auf ähnliche Höchststände war der Euro bereits vergangene Woche gestiegen. Aktuell notiert er bei 1.0843 $ wieder knapp darunter.



Zum Franken kann sich die Gemeinschaftswährung weiterhin über Parität behaupten und geht aktuell zu 1.0035 Fr. um. Der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0.9254 Fr. nur wenig verändert seit Freitagabend.



Zu Wochenbeginn stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für stärkere Kursbewegung sorgen könnten. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags überwiegend Ruhe. In Davos startet unterdessen das Weltwirtschaftsforum, zu dem sich viele hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft einfinden.

Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 84.56 $. Das waren 72 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung fiel um 61 Cent auf 79.25 $.



Der Jahresauftakt am Rohölmarkt fiel holprig aus: Nach deutlichen Verlusten in der ersten Woche des Jahres, haben die Erdölpreise in der zweiten Januarwoche spürbar zugelegt. Ausgelöst wurde die Erholung durch den Wegfall vieler der strengen Corona-Massnahmen in China. Hinzu kommt die Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Leitzinsen künftig weniger deutlich anheben wird. Unter dem Strich hat sich damit der Ausblick für die Konjunktur und die Energienachfrage etwas aufgehellt.

Bitcoin kostet wieder mehr als 20’000 $

Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich zu Jahresbeginn nach einem Absturz im vergangenen Jahr weiter gebessert. Der Bitcoin als älteste und bekannteste Digitalwährung notiert wieder über der runden Marke von 20 000 $. Auch andere Kryptowerte wie Ether oder Tether haben sich zuletzt etwas von ihren teils erheblichen Kursverlusten 2022 erholen können. Der Marktwert aller knapp 22’300 Digitalanlagen beträgt wieder fast eine Billion Dollar.

Nachdem der Bitcoin sich bereits in der vergangenen Woche erholt hatte, stieg er am Wochenende auf über 21’000 $. In der Nacht auf Montag wurden dann auf der Handelsplattform Bitfinex in der Spitze 21’433 $ markiert. Das ist der höchste Stand seit Ende Oktober. Für die nach Marktwert zweitgrösste Digitalwährung Ether müssen wieder mehr als 1500 $ gezahlt werden - so viel wie seit Anfang November nicht mehr. Zuletzt kostete ein Bitcoin noch 20’800 $.

Uneinheitliches Bild in Asien

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben den Handel am Montag uneinheitlich begonnen. Die Kurse werden vielerorts von Hoffnungen auf die weitere Coronaöffnung in China beflügelt. Nur die Börsen in Japan und Hongkong stehen unter Druck. Gerüchte machen die Runde, dass die Bank of Japan eine Notsitzung abhalten könnte, auf der sie die Kontrolle der Staatsanleihenrenditen lockern könnte. Dies würde eine straffere Geldpolitik bedeuten.

Der japanische Nikkei 225 fällt um 1,2%, und der breiter gefasste Topix gibt 0,9% ab. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,3%. Chinas Leitindex CSI 300 rückt im späten Handel 1,7% vor, und der Shanghai Composite handelt 1,2% über dem Vortagesniveau. Der südkoreanische Kospi klettert um 0,7%, und der australische S&P/ASX 200 tendiert mit 0,8% im Plus.

In Japan erreichte der Yen wenige Tage vor der regulären Sitzung der Notenbank Bank of Japan am Mittwoch ein Rekordhoch seit Ende Mai. Die Währung befindet sich auf einem Höhenflug, seit die Zentralbank auf der Dezembersitzung die Bandbreite ausgeweitet hat, innerhalb derer sie die Renditen der Staatsanleihen handeln lässt. Zehnjährige Staatsanleihen rentieren am Montag allerdings den zweiten Tag in Folge über der festgelegten Obergrenze von 0,5%.

Feiertag in den USA

Am Montag bleiben die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Sie hatten den Handel am Freitag freundlich beendet und damit die zweite Woche in Folge Kursgewinne verbucht. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial stiegen um 0,3% auf 34’303 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,4% auf 3999 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,7% auf 11’541 Punkte vor.

Zum Wochenschluss stand der Beginn der Berichtssaison für das vierte Quartal im Blick der Anleger: Die Papiere von JPMorgan stiegen um 2,5% und die von Bank of America um 2,2%, beide Geldhäuser hatten die Schätzungen für den Quartalsgewinn übertroffen. Der Gewinn von Wells Fargo sank im vergangenen Quartal um die Hälfte, die Papiere legten dennoch 3,3% zu. Die Bankchefs von JPMorgan, Bank of America und Citi rechnen mit einer milden Rezession in diesem Jahr. Zugleich gehen viele Anleger davon aus, dass der Höhepunkt in der Inflation überschritten ist.

AWP/REUTERS

