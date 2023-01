Börsenbericht vom 10. Januar 2023 – Zinssorgen belasten Schweizer Börse Nach der Börsenrally zu Jahresanfang sind die Anleger am Schweizer Aktienmarkt wieder in Deckung gegangen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: ZVG SIX

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Minus geschlossen. Nach dem deutlichen Anstieg der Indizes seit Anfang Jahr seien nun wohl einige Gewinne mitgenommen worden, hiess es im Markt. Bei den Anlegern rückte zudem wieder die Sorge um eine restriktive Geldpolitik in den Vordergrund.

Dämpfend wirkten nicht zuletzt Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed vom Vortag, die den zuletzt aufgekommenen Hoffnungen auf eine weniger forsche Zinserhöhungspolitik einen Dämpfer versetzten. Der günstiger als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag reiche wohl noch nicht aus, um einen Kurswechsel des Fed zu rechtfertigen, meinte ein Marktteilnehmer. Nun wird der am Donnerstag anstehende US-Inflationsbericht am Markt mit Spannung erwartet.

Der FuW Swiss 50 Index büsste schliesslich 0,51% ein auf 2151,87 Punkte. Der SMI schloss um 0,45% im Minus bei 11'162,15 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab 0,47% auf 1726,31 Punkte nach und der breite SPI 0,49% auf 14'308,19 Zähler. Von den SLI-Titeln schlossen 23 Titel im Minus, sechs im Plus und einer unverändert.

Die deutlichsten Abgaben erlitten dabei die Aktien des Personalvermittlers Adecco (-6,1%). Als Auslöser machten Marktbeobachter einen negativen Zwischenbericht des britischen Konkurrenten Robert Walters aus, der die Titel der gesamten Branche belastete: So gaben etwa auch die an der Euronext kotierten Titel des Marktführers Randstad deutlich nach.

Unter Druck standen auch zyklische Titel wie die Aktien des von der Chipindustrie abhängigen Technologieunternehmens VAT (-3,0%). Dabei habe wohl auch das enttäuschende Quartalsergebnis des weltgrössten Chipauftragsfertigers TSMC auf die Stimmung gedrückt, hiess es.

Deutliche Abgaben gab es zudem für die Aktien des Liftherstellers Schindler (-1,8%) sowie des Bauchemiekonzerns Sika (-1,7%), der am Mittwoch seine Umsatzzahlen publizieren wird. Abwärts ging es zudem mit den Titeln des Logistikers Kühne+Nagel (-1,2%) wie auch mit den Titeln des Bankensoftwarespezialisten Temenos (-1,6%).

Bei den Finanzwerten verbuchten die Titel der Privatbank Julius Bär (-0,7%) und des Privatmarktspezialisten Partners Group (-0,6%) Kursverluste. Partners Group wird am Donnerstag Angaben zu seinen verwalteten Vermögen machen. Die Barclays-Analysten senkten das Kursziel für die Titel unter Verweis auf das schwierige Marktumfeld, das auf den Gebühreneinnahmen lasten dürfte.

Bei den Grossbankentiteln gaben Credit Suisse (-0,1%) leicht nach, womit sie sich weiter über der zum Wochenbeginn wieder übertroffenen Marke von 3 Fr. hielten. UBS gingen unverändert aus dem Handel.

Belastet wurden die Indizes zudem durch deutliche Abgaben des Pharmariesen Novartis (-2,1%). Am Markt wurde auf sehr vorsichtige Äusserungen von Firmenvertretern an einer Branchenkonferenz zum Krebsmedikament Kisqali verwiesen, die eine Reihe von Investoren offenbar auf dem falschen Fuss erwischt hatten. Bei den weiteren SMI-Schwergewichten gaben Nestlé (-0,2%) leicht nach, während Roche (+0,4%) zu den wenigen Gewinnern unter den Blue Chips gehörten.

Neben Roche zählten die Titel des Zahntechnikers Straumann (+0,7%), des Versicherers Swiss Life (+1,0%) und des Pharmazulieferers Lonza (+1,9%) zu den Gewinnern. Die Lonza-Aktien gehören auch weiterhin zu den Titeln im Standard-Portfolio der ZKB.

Am breiten Markt ging es mit Pierer Mobility (+1,4%) nach oben, nachdem der österreichische Zweiradhersteller einen positiven Ausblick auf das laufende Jahr abgegeben hatte. Mit Verlusten schlossen dagegen die Pharmawerte Idorsia (-2,8%) und Santhera (-3,6%). Idorsia stellt Santhera eigene Aktien zur Verfügung, die diese verkaufen kann, und erhält dafür Aktien und Optionsscheine von Santhera.

Für Bewegung fehlen die Impulse an der Wallstreet

In den USA sind die Anleger auch am Dienstag mit angezogener Handbremse unterwegs. Hatte der Dow Jones Industrial zum Wochenbeginn leicht nachgegeben, so trat der Leitindex am Dienstag im frühen Handel auf der Stelle. Es fehlen die Impulse für grössere Ausschläge oder klare Trends. Erst den am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisen im Dezember attestieren Börsianer das Potenzial für eine starke Reaktion an den US-Börsen.

Der Dow Jones Industrial zeigte sich im frühen Handel mit 33’522,14 Punkten quasi unverändert. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,16% auf 3’885,88 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 trat bei 11’108,39 Punkten auf der Stelle.

Unter den Einzelwerten stehen erneut die Aktien des Impfstoffherstellers Curevac im Fokus. Nachdem sie in den vergangenen zwei Handelstagen um rund 55% nach oben geschossen waren, legten sie am Dienstag um weitere 11% zu. Auslöser der Rally war ein Zwischenbericht zum Grippeimpfstoffprogramm der Tübinger.

Die Papiere von Sotera Health schnellten um 75% nach oben. Der Anbieter von Sterilisationslösungen und Labortests hat seine Klagen gegen den Konkurrenten Sterigenics vor einem Gericht in Illinois zurückgezogen und erhält dafür von diesem 408 Mio. $.

Der Pharmahändler CVS Health prüft Kreisen zufolge eine Übernahme von Oak Street Health, einem Betreiber von Primärversorgungszentren . Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktien von Oak Street Health schossen um 26% nach oben, während die von CVS Health 2,7% verloren.

Die Titel von Richard Bransons Virgin Orbit sackten um fast 20% auf ein Rekordtief ab. Das Unternehmen ist mit dem Versuch gescheitert, Grossbritanniens ersten Satelliten von eigenem Boden aus in die Erdumlaufbahn zu schicken.

Illumina fielen um 7,3%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass der Gewinn in diesem Geschäftsjahr deutlich niedriger ausfallen wird als von Analysten erwartet.

Bonds: Etwas schwächer

Der Schweizer Obligationenmarkt tendiert am Dienstag leicht schwächer. Belastet werden die Kurse von Zinssorgen, wie Händler sagen. Davon unbeeindruckt zeigt sich der Primärmarkt, auf dem gleich mehrere Schuldner mit jeweils drei Tranchen aufwarten.

Sowohl vom Primär- als auch vom Sekundärmarkt berichteten Händler über rege Aktivitäten. Dabei beweise sich das Emissionsgeschäft einmal mehr als Motor des gesamten Kapitalmarktes, sagt ein Händler.

Belebt wird das Geschäft am Berichtstag von der Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute, die zwei neue Anleihen begeben und eine bestehende aufgestockt und damit insgesamt 868 Mio. Fr. aufgenommen hat. Zudem platzierte die Swiss Life Holding drei Anleihen über je 200 Mio. Fr. mit Laufzeiten von drei, fünfeinhalb und neun Jahren.

Und auch die Eidgenossenschaft kündigte wie in den beiden Vormonaten schon für ihre monatliche Auktion ein Triopack an. Dabei sollen die Anleihen 0,5%/2030, 0,25%/2035 und 4%/2049 aufgestockt werden. Im Dezember hatte die Eidgenossenschaft mit drei Anleihen bereits 937,5 Mio. Fr. aufgenommen. Zugeteilt wird am morgigen Mittwoch.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 31 BP tiefer bei 141,37%. Der Umsatz beträgt zwei Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 102 BP gestiegen. Der Swiss Bond Index fällt 33 BP auf 124,49%.

Bisher ist lediglich ein Eidgenosse, der 1,25%/2024-Bond, etwas höher gehandelt. Die Rendite der zweijährigen Referenzanleihe wird mit 1,127% berechnet und die der Zehnjährigen mit 1,310%.

Der Kassazinssatz steigt auf 1,364 von 1,343% am Vortag.

Euro zum USD weiter knapp unter Halbjahreshoch

Der Euro hat sich am Dienstag in der Nähe seines am Vortag erreichten Halbjahreshochs zum Dollar gehalten. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0727 $. Sie notiert damit etwa auf dem Niveau des frühen Handels. Am Montag war der Euro mit 1.0761 $ auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen.



Zum Franken legte die Gemeinschaftswährung im Verlauf vom Dienstag hingegen etwas zu und kletterte über die Marke von 0.99 Fr. Aktuell notiert das EUR/CHF-Paar bei 0.9906. Auch der Dollar geht zur Schweizer Währung etwas fester um. Der Greenback wird am Nachmittag zu 0.9233 nach 0.9219 Fr. am Mittag gehandelt.



Dem Markt fehlte es ansonsten an klaren Impulsen. Produktionszahlen aus der französischen Industrie für November fielen am Vormittag zwar solide aus, sie folgten aber auf schwache Oktober-Zahlen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel bekräftigte unterdessen, dass die Leitzinsen in der Eurozone noch deutlich steigen müssten, um die hohe Inflation wieder in die Nähe des mittelfristigen EZB-Ziels von zwei Prozent zu drücken.



Die US-Notenbank Fed kämpft ebenfalls gegen die hohe Inflation an. Angesichts eines leicht nachlassenden Inflationsdrucks hat sie ihr Straffungstempo zuletzt aber verlangsamt. Der Dollar hat unter dieser Entwicklung gelitten. Vertreter der US-Notenbank stellten am späten Montagabend zwar weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Dies stützte den Dollar jedoch nicht nachhaltig. Notenbankchef Jerome Powell äusserte sich bei einer Rede in Stockholm am Dienstag nicht zur aktuellen Geldpolitik.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88330 (0.88048) britische Pfund und 141.92 (141.35) japanische Yen fest.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Dienstag bis zum Mittag leicht gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79.77 $. Das waren 12 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 74.86 $.

Etwas gestützt wurden die Ölpreise durch Studien von Bankhäusern. So erwarten die ING und Goldman Sachs einen Anstieg des Brent-Preises auf über 100 $ im Jahr 2023. Sie verweisen auf die Aufhebung von Corona-Beschränkungen in China, die zu einer wachsenden Nachfrage nach Öl führen dürfte. Zudem schrumpfe das Ölangebot aus Russland.

Am Morgen waren die Erdölpreise noch durch Bemerkungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed belastet worden. Zwei hochrangige Notenbanker signalisierten, dass die Fed ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen wird und ihren Leitzins über die Marke von 5% anheben dürfte. Aktuell beträgt die Obergrenze des Leitzinsbandes 4,5%. Höhere Zinsen bremsen die wirtschaftliche Aktivität und damit auch die Energienachfrage.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.