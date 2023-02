Börsenbericht vom 28. Februar 2023 – Zinssorgen lasten auf Schweizer Börse Der Schweizer Aktienmarkt ist nach einem Zwischenspurt zum Wochenstart wieder auf einen Abwärtspfad eingeschwenkt.

Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Dienstag deutlich nachgegeben und damit auch den Monat Februar mit einer negativen Bilanz beendet. Für Verunsicherung bei den Investoren sorgten Spekulationen über weiter steigende Zinsen nach den neusten unerwartet hoch ausgefallenen Inflationsraten in Frankreich und in Spanien.

Angesichts der weiterhin über den Köpfen der Anleger schwebenden Zinsangst sei die Risikobereitschaft derzeit ohnehin gering, meinte ein Marktbeobachter. Die Aktienmärkte steuerten nun auf einen «spannenden März» zu, auch weil mit den nächsten Notenbanksitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank einiges an «Überraschungspotenzial» gegeben sei. Auch die Schweizerische Nationalbank könnte im kommenden Monat erneut an der Zinsschraube drehen.

Der FuW Swiss 50 Index büsste schliesslich 0,65% ein auf 2'222,33 Punkte. Der Leitindex SMI sackte zum Börsenschluss noch unter 11'100 Punkte und schloss 1,08% tiefer auf 11'098,35 Zählern. Der SLI gab 0,91% auf 1765,58 und der breite SPI 0,89% auf 14'322,13 Zähler ab. Im SLI schlossen 23 Titel im Minus, sechs im Plus und einer (Swiss Life) unverändert.

Mit klaren Verlusten gingen die Titel des Augenheilmittelkonzerns Alcon (-4,0%) aus dem Handel, der am Vorabend Zahlen vorgelegt hatte. Bemängelt wurde von Analysten die unter Erwarten ausgefallene die Umsatzentwicklung im vierten Quartal wie auch die operative Marge der früheren Novartis-Tochter.

Schwach schlossen auch Adecco (-2,9%) nach Jahreszahlen des Personaldienstleisters. Die Analysten hatten zwar wenig am Zahlenset zu bemängeln. Allerdings hätten die Titel seit Jahresbeginn bereits deutlich zugelegt, hiess es im Markt. Auch die Angaben zum verhaltenen Start des Unternehmens in das neue Jahr wurden nicht gut aufgenommen.

Stark belastet wurden die Indizes zudem von den schwachen SMI-Schwergewichten. Die Titel des Nahrungsmittelriesen Nestlé (-2,4%) schlossen auf einem neuen Jahrestief. Bei den Pharma-Schwergewichten ging es vor allem mit Novartis (-1,4%) klar abwärts; Roche (-0,8%) konnten sich etwas besser halten. Die Analysten von Société Générale empfahlen die Roche-Genussscheine zum Kauf.

Schwächer gingen auch die hiesigen «Tech-Titel» AMS-Osram (-1,2%) und Logitech (-0,6%) aus dem Handel. Zulegen konnten dagegen die Titel des vom Halbleitermarkt abhängigen Vakuumventil-Herstellers VAT (+0,4%), der am Donnerstag seine Jahreszahlen vorlegen wird.

Besser als der Gesamtmarkt präsentierten sich die Finanzwerte. Die Titel des Versicherers Zurich (-0,2%) gingen leicht schwächer aus dem Handel, während Swiss Life vor Publikation der Jahreszahlen am Mittwoch unverändert schlossen. Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re (+0,7%) gingen im Plus aus dem Handel.

Bei den Bankenwerten gaben die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär (-0,2%) leicht nach, während die Titel der Grossbank UBS (+0,6%) fester schlossen. Credit Suisse (+0,6%) legten nach volatilem Verlauf ebenfalls zu. Damit zeigten sich die Anleger wenig beeindruckt von der harschen Finma-Rüge wegen der Vorkommnisse um die Greensill-Fonds.

Die Aktien des Zementherstellers Holcim (+0,4%) profitierten von einer kräftigen Kurszielerhöhung durch das CFRA-Research. Die Analysten der britischen Barclays setzten derweil ihr Kursziel für die Titel des Uhrenherstellers Swatch (+1,3%) deutlich nach oben.

Am breiten Markt hatten die Investoren eine Fülle an Unternehmensabschlüssen zu verarbeiten. So ging es mit den Aktien des Bauzulieferers Arbonia (-6,0%) deutlich abwärts. Grössere Abgaben gab es auch für die Aktien des Biotechunternehmens Santhera (-4,9%), das die Aufnahme von neuem Kapital ankündigte.

Mit Abgaben wurden auch die Angaben des Asset Managers Bellevue (-1,0%) aufgenommen, der nach einem schwierigen Jahr Geldabflüsse vermelden musste. Auch die Aktien des Metallverarbeiters Feintool (-1,0%) gingen nach einem Gewinnrückgang mit Abgaben aus dem Handel.

Klar zulegen konnten die SIG-Aktien (+6,6%) nach Zahlenvorlage. Der Verpackungshersteller konnte sein Wachstum im vierten Quartal noch einmal beschleunigen.

Steigende Zinsen halten Wallstreet im Zaum

Erneut steigende Zinsen haben die Aktienkurse in den USA am Dienstag gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,45% auf 32’740,90 Punkte nach.

Am Anleihemarkt näherte sich die Rendite zehnjähriger US-Papiere im frühen Handel wieder der Marke von vier Prozent, unter der sie zuletzt verharrt hatte. Im Februar waren die Zinsen am US-Kapitalmarkt stark gestiegen und hatten die Aktienbörsen belastet. Denn angesichts eines unverändert starken Arbeitsmarkts und einer nach wie vor hohen Inflation rechnen Investoren mit weiter steigenden Leitzinsen der US-Notenbank Fed.

Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,10% auf 3979,25 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 lag dagegen mit 0,22% im Plus bei 12’083,61 Punkten.

Im zu Ende gehenden Börsenmonat Februar haben sich Dow und Nasdaq 100 unterschiedlich entwickelt: Während der Leitindex Dow auf ein Minus von etwa dreieinhalb Prozent zusteuert, kann sich der technologielastige Auswahlindex nahezu auf dem Niveau von Ende Januar behaupten.

Unter den Einzelwerten fielen am Dienstag Zoom Video nach anfänglichen Gewinnen um 0,8%. Das Wachstum des Videokonferenzanbieters schwächt sich nach dem Boom zu Beginn der Coronapandemie weiter ab.

Die Aktien von Dish Networks sackten um 4,3% auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren ab. Bank of America hatte das Kursziel für die Papiere des Betreibers von TV-Satelliten von 30 auf 10 $ gedrittelt und auf «Underperform» gesenkt.

Der Ölmulti Chevron will trotz der jüngst wieder gefallenen Ölpreise mehr Geld für Aktienrückkäufe ausgeben. Diese sollen auf ein Volumen von 10 bis 20 Mrd. $ pro Jahr steigen. Analysten zufolge hatte man am Markt mit einem solchen Schritt aber bereits gerechnet. Chevron-Aktien stagnierten denn auch.

Der Einzelhändler Target hat im Schlussquartal 2022 mehr umgesetzt und verdient als Analysten erwartet hatten. Der Aktienkurs legte um drei Prozent zu.

Bonds Schweiz: Renditen ziehen bei sinkenden Kursen weiter nach

Die Renditen ziehen am Schweizer Bondmarkt auch am Dienstag weiter an bei gleichzeitig fallenden Kursen. Auslöser sei eine Vielzahl an Konjunkturdaten aus dem In- und Ausland, heisst es im Handel.

Hierzulande lieferte der Versorger Alpiq mit einer Dualtranche für Bewegung am Markt. Insgesamt nahm das Unternehmen 335 Mio. Fr. auf. Das war mehr als ursprünglich geplant. Die Spreads seien ansprechend gewesen und beide Tranchen attraktiv gepreist, sagt ein Händler. Das sei gerade bei Unternehmen wie Alpiq nicht selbstverständlich, da Kernkraft nicht als ESG-konform gelte, was einige Investoren von einem Engagement abhalte.

Mit Blick auf die heutige GMBF-Zuteilung merkt der Marktexperte noch an, dass vor allem die Nachfrage nach kurzen Laufzeiten ungebremst stark sei. Da seien Investoren auch bereit, vergleichsweise etwas teurere Engagements einzugehen.

Der März-Conf-Future notiert gegen 13.10 Uhr um 51 Basispunkte (BP) tiefer bei 140,27%, der Umsatz beträgt 63 Kontrakte. Am Montag hatte der Conf am Ende 8 BP verloren. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index verliert 35 BP auf 123,55% nach -9 BP am Vortag.

Alle bislang gehandelten Eidgenossen geben nach. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,1922 und die der zehnjährigen mit 1,4683% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt wieder merklich an auf 1,446 von 1,382% zum Wochenstart.

Eurokurs steigt zum Dollar - Hohe Inflation verstärkt Zinsspekulation

Der Euro hat am Dienstag von der Spekulation auf weiter steigende Zinsen nach unerwartet hohen Inflationsraten in grossen Eurostaaten profitiert. Am Nachmittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1.0633 $, nachdem er am Morgen noch unter 1.06 $ gehandelt worden war.

Zum Franken ist der Euro am Dienstagnachmittag im Vergleich zu den Kursen am Mittag wieder zurückgekommen, zeigt sich aber noch immer leicht fester als am Vortag. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 0.9938 Fr. gehandelt. Der US-Dollar hat sich zur Schweizer Währung ebenfalls etwas verbilligt und kostet noch 0.9346 Fr.

Am Morgen war bekannt geworden, dass die Inflation in grossen Volkswirtschaften der Eurozone überraschend stark gestiegen ist, was den Kampf der EZB gegen die starke Teuerung erschwert. In Frankreich stieg die für europäische Vergleichszwecke harmonisierte Inflationsrate im Februar überraschend auf 7,2%. Dies ist die höchste Jahresrate in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone seit Einführung der Gemeinschaftswährung.

Eine überraschend starke Preisentwicklung wurde auch aus Spanien gemeldet, der viertgrössten Volkswirtschaft der Eurozone. Hier stiegen die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise im Februar um 6,1% im Jahresvergleich, während Analysten einen Rückgang der Inflationsrate erwartet hatten.

Am Devisenmarkt ist eine weitere Zinserhöhung der EZB im Kampf gegen die hohe Inflation um 0,50 Prozentpunkte im März bereits vollständig eingepreist, heisst es von Experten der Bank Unicredit. Am Markt wurde auch auf jüngste Aussagen des Chefvolkswirtes der EZB, Philip Lane, verwiesen. Demnach sei in den kommenden Quartalen mit einer weiterhin hohen Inflation zu rechnen.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83.94 $. Das waren 1.49 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.60 $ auf 77.29 $.

Gestützt wurden die Ölpreise durch einen schwächeren Dollarkurs. Dieser macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger. Die Ölpreisabschläge vom Vortag wurden mehr als wettgemacht.

Zuletzt fanden die Ölpreise keine klare Richtung. Tendenziell belastet sie Ölpreise durch die Entwicklung der Reserven. So sind die Lagerbestände an Rohöl in den USA mittlerweile neun Wochen in Folge gestiegen und haben den höchsten Stand seit Mai 2021 erreicht. Für Unterstützung sorgt dagegen die Hoffnung auf eine baldige Belebung der chinesischen Konjunktur, nachdem sich die Volksrepublik schon vor einiger Zeit von ihrer strikten Corona-Politik verabschiedet hat.

