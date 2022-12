Börsenbericht vom 15. Dezember 2022 – Zinssorgen setzen Schweizer Börse stark unter Druck Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der grossen Notenbanken verdirbt schweizer Anlegern die vorweihnachtliche Stimmung.

Die Börsen weltweit und auch der Schweizer Aktienmarkt sind am Donnerstag wegen Zinssorgen stark unter Druck gekommen. Der Leitindex SMI büsste zweieinhalb Prozent ein und konnte auch die Marke von 10'900 Punkten am Ende nicht mehr verteidigen. So tief notierte er zuletzt vor rund einem Monat. Auslöser waren die Entscheide und Aussichten der grossen Notenbanken, die im Kampf gegen die Inflation Entschlossenheit demonstrierten. Vor allem Zykliker litten darunter und unter der Sorge, die strenge Zinspolitik könnte in eine tiefgreifende Rezession münden.

Bereits am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins im Kampf gegen die Inflation um 50 Basispunkte angehoben. Am Donnerstag folgten die Schweizerische Nationalbank (SNB), die Bank of England und am Nachmittag die Europäische Zentralbank (EZB) mit gleich grossen Zinsschritten. Sowohl Fed-Chef Jerome Powell als auch SNB-Präsident Thomas Jordan oder EZB-Chefin Christine Lagarde betonten, dass sie die Zinsen wenn nötig weiter straffen werden. Das gefiel den Börsianern überhaupt nicht, hatten sie doch gehofft, die Notenbanken könnten im Zinserhöhungszyklus den Fuss vom Gaspedal nehmen.

Der FuW Swiss 50 Index verlor 2,40% auf 2056.36 Punkte. Bis Börsenschluss fiel der SMI um 2,51% auf 10'880,14 Punkte und beendete den Handel auf dem Tagestief. Am Mittag und somit vor dem EZB-Entscheid hatte der SMI noch über 11'000 Punkten notiert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab derweil um 2,70% auf 1'659,10 und der breite SPI um 2,48% auf 13'898,83 Zähler nach. Im SLI standen am Ende alle Titel im Minus.

Die grössten Einbussen verbuchten bei den Blue Chips konjunktursensitive Titel wie jene des Sensorenspezialisten AMS Osram (-7,3%), des Dentalimplantatherstellers Straumann (-5,3%) oder des Hörgeräteproduzenten Sonova (-5,4%). Dabei sei der Handel mit AMS Osram von Spekulationen um einen drohenden Goodwill-Abschreiber begleitet worden, was zusätzlich belastet habe, hiess es am Markt.

Unter erhöhtem Druck standen auch Lonza (-3,5%). Die Papiere wurden laut Händlern von einem Bericht der «Tamedia»-Zeitungen in Mitleidenschaft gezogen, wonach die Sanierung einer Walliser Giftmülldeponie viel mehr kosten könnte, als der Chemiekonzern dafür in seinen Büchern zurückgestellt hatte.

Deutlich auf der Verliererstrasse waren indessen auch die Aktien des Vakuumspezialisten VAT Group (Aktie: -5,0%), ABB (-3,7%), des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont (-3,5%) oder der im Bausektor aktiven Sika (-4,0%), Geberit (-3,4%) und Holcim (-3,6%).

Dem allgemeinen Abwärtstrend konnten sich auch die Schwergewichte Nestlé (-3,0%), Novartis (-1,8%) und Roche (-1,7%) sowie Finanztitel wie UBS (-2,7%) oder Credit Suisse (-2,3%) nicht entziehen. Bei der CS wirkt die Kapitalerhöhung laut Händlern weiter nach, was den Druck auf den Kurs hoch hält. Mit einem Kurs von 2.83 Fr. zu Handelsende ist es bis zu dem zu Monatsbeginn gesetzten Allzeittief von 2.654 Fr. nicht mehr allzu weit.

Am besten hielten sich im SLI die als defensiv geltenden Papiere des Telekomkonzerns Swisscom. Sie büssten lediglich 0,2% ein. Swisscom und die Post kündigten an, die Zusammenarbeit im IT-Bereich vertiefen zu wollen.

Im breiten Markt schlossen die Aktien grosser Reisefirmen den Handel schwach ab. Vor allem Lastminute büssten mit 7,6% deutlich an Wert ein. Orascom DH der ägyptischen Sawiris-Familie verlor 3,8%. Händler sprachen von einer allgemeinen Branchenschwäche.

Swissquote verloren 5,0%. Grund dafür dürfte die Beteiligungsreduktion durch die Aktionärsgruppe um einen Genfer Milliardär sein, wie es hiess.

In den Stadler-Papieren hielten sich die Abgaben mit 0,2% in Grenzen. Der Zugbauer reitet auf einer Erfolgswelle. Nach dem Milliardenauftrag aus Kasachstan hat die Gruppe eine Bestellung von der spanischen Eisenbahngesellschaft Renfe im Volumen von gut 300 Mio. € erhalten. Der Auftrag ist Teil eines bereits kommunizierten Grossauftrags.

Wall Street im Minus

Aus Furcht vor einem lang anhaltenden Zinserhöhungszyklus der Notenbank Fed ziehen sich Anleger aus dem US-Aktienmarkt zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils rund 1,5%.

Die US-Notenbank erhöhte am Mittwochabend den Leitzins zwar um einen halben Prozentpunkt und hob damit den Fuss vom Bremspedal. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte jedoch, dass weitere Zinsschritte anstehen. «Wir werden Kurs halten, bis die Arbeit erledigt ist», sagte er und dämpfte damit Hoffnungen auf Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte 2023. «Der Markt wird sich bewusst, dass der erwartete Kurswechsel zu optimistisch war», sagte Willem Sels, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank HSBC.

Die Zinserhöhungssorgen machten Technologiewerten zu schaffen. Diese Entwicklung entwertet Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen. Die Aktien von Apple, Amazon und Microsoft fielen zwischen 1,3 und zwei Prozent. Zudem rutschten die Titel von Tesla 2,2% und waren mit 153.28 $ so billig wie zuletzt vor zwei Jahren, nachdem der Chef des Unternehmens und Neu-Eigentümer des Kurznachrichtendienstes Twitter, Elon Musk, Aktien im Wert von 3,58 Mrd. $ abgestossen hatte. Ob er an der Zukunft des Elektroauto-Bauers zweifele oder weiteres Geld für die Twitter-Übernahme benötige, dürfe munter spekuliert werden, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets.

Bonds: Nach SNB-Zinserhöhung wenig verändert

Der Schweizer Obligationenmarkt zeigt sich am Donnerstag insgesamt wenig bewegt. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat wie am Markt zuvor erwartet den Leitzins erhöht. Daher habe sich die Kursreaktion auch in Grenzen gehalten, heisst es. Auch habe sich das Geschäft deswegen kaum belebt.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.30 Uhr um 59 BP höher bei 143,68%. Der Umsatz beträgt allerdings nur zwei Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 46 BP gestiegen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index ermässigt sich um 1 BP auf 126,74%.

Von den zwölf gehandelten Eidgenossen gibt die eine Hälfte nach, die andere legt zu. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt 8 BP und wirft +0,83% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) gewinnt 10 BP und rentiert 1,12%.

Der Kassazinssatz sinkt auf 1,138% nach 1,160% am Vortag.

Franken zum Euro und Dollar schwächer

Der Euro hat am Donnerstag zumindest zeitweise von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen im Währungsraum profitiert. Im Tageshoch stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1.0735 $ und damit auf den höchsten Stand seit Juni. Die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden, am späten Nachmittag notierte der Euro noch mit 1.0654 $.

Zum Franken legte der Euro nach der EZB-Ankündigung am Donnerstagnachmittag insgesamt zu und notiert aktuell bei 0.9900 Fr. Am Mittag notierte die Gemeinschaftswährung noch knapp einen halben Rappen tiefer bei 0.9859. Der Dollar legte zum Franken am Donnerstag ebenfalls zu, nachdem die Schweizer Nationalbank am Morgen das Zins-Tempo mit der neusten Leitzinsanhebung etwas drosselte. Aktuell wird der Greenback zu 0.9293 nach 0.9288 am Mittag und 0.9257 Fr. am Morgen gehandelt.

Zeitweisen Auftrieb erhielt der Euro durch den Zinsentscheid der EZB. Zwar hob die Notenbank ihre Leitzinsen erwartungsgemäss um 0,5 Prozentpunkte und damit etwas weniger deutlich an als zuletzt. Allerdings kamen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde starke Worte: Nicht nur stellte sie weitere Zinsanhebungen in Aussicht. Auch machte sie klar, dass die Anhebungen im aktuellen Tempo erfolgen dürften, um der hohen Inflation Herr zu werden.

Die Finanzmärkte wurden durch diese Äusserungen auf dem falschen Fuss erwischt. Viele Marktteilnehmer hatten bisher darauf gesetzt, dass die EZB ihren Straffungskurs in nicht allzu ferner Zukunft abbricht, um die schwächelnde Wirtschaft nicht zu überfordern. Danach sieht es aktuell aber nicht aus: Lagarde habe klargestellt, dass die derzeitigen Markterwartungen für die Leitzinsen zu niedrig seien, kommentierte Europa-Chefökonom Claus Vistesen vom Analysehaus Pantheon Macroeconomics.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86194 (0.86118) britische Pfund und 145.07 (143.68) japanische Yen fest.

Ölpreise merklich gefallen

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 81.35 $. Das waren 1.36 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1.47 $ auf 75.81 $.

Belastet wurden die Ölpreise durch eine Reihe von Zinserhöhungen von wichtigen Notenbanken. So hat die US-Notenbank am Mittwoch und die EZB am Donnerstag ihre Zinsen weiter erhöht. Der Anstieg fiel zwar weniger deutlich als zuletzt aus, beide Notenbanken stellten jedoch weitere Erhöhungen in Aussicht. Durch die Zinserhöhungen könnte die wirtschaftliche Entwicklung belastete werden und damit auch die Nachfrage nach Rohöl.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben auch Fortschritte bei den Reparaturarbeiten an einer wichtigen Ölpipeline in den USA die Preise belastet. Zuletzt war bekannt geworden, dass ein Teil der US-Ölpipeline Keystone wieder in Betrieb genommen wurde. Die Pipeline verläuft von Kanada durch die Vereinigten Staaten an die US-Golfküste und ist für den amerikanischen Ölsektor von erheblicher Bedeutung.

Am Markt wurde aber auch auf die jüngste Kursentwicklung des Dollar verwiesen. Am Devisenmarkt legte der Dollar zu fast allen wichtigen Währungen zu. Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, wird es für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer.

Verluste an Wallstreet halten sich in Grenzen

Das Marktgeschehen in den USA drehte sich am Mittwoch um die Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Notenbankchef Jerome Powell hatte ein höheres Zinsniveau angedeutet als ursprünglich erwartet und rechnet für nächstes Jahr mit einem Leitzins von über 5%. An den US-Börsen hielten sich die Verluste dennoch in Grenzen.

Der Leitindex Dow Jones gab 0,4% auf 33’966,35 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende 0,6% nach unten auf 3995,32 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 sank um 0,8% auf 11’740,92 Zähler.

Bei den Einzelwerten knüpften die Aktien des Biopharmaunternehmens Moderna an ihre Vortagsgewinne an und gewannen 7%. Am Dienstag hatte Moderna positive Studienergebnisse zu einem Hautkrebsmedikament bekannt gegeben, worauf die Titel rund ein Fünftel zugelegt hatten.

Die Valoren des Elektroautobauers Tesla sanken 3,3% und setzten damit ihren Abwärtstrend fort. Zuvor hatten mehrere Analysten Studien zu dem US-Unternehmen veröffentlicht – unter anderem hatte Goldman Sachs das Preisziel gekürzt. Die Entscheidung, das Breitbandnetz auszubauen, liess die Papiere des Telecomkonzerns Charter Communications 11% einbrechen. Insgesamt 5,5 Mrd. $ sollen in einer Dreijahresspanne investiert werden.

Gedämpfte Stimmung in Asien

In Asien zeigte die Tendenz an den Aktienmärkten am Donnerstag ebenfalls nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank 0,4%. Der breiter aufgestellte Topix gab 0,2% ab.

In China gab der Hang Seng der Börse Hongkong 1,2% ab. Der Shanghai Composite verlor 0,3%, und der CSI 300 büsste 0,2% ein. Auch anderswo in Asien regierten die roten Zahlen. Der australische Leitindex ASX verlor 0,7%. Auch in Korea war es für den Kospi mit –1,2% ein Verlusttag.

AWP/REUTERS

