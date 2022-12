Börsenbericht vom 15. Dezember 2022 – Zinssorgen setzen Schweizer Börse erneut zu Ohne die Aussicht auf ein absehbares Ende der Zinserhöhungen ergreifen die Anleger am Donnerstag vorerst die Flucht aus Aktien.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstagnachmittag im Anschluss an die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zinsen um 50 Basispunkte zu erhöhen, weiter in die Verlustzone abgerutscht. Bereits am Mittwochabend hatten die US-Notenbank Fed und am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank (SNB) sowie die Bank of England gleich grosse Zinsschritte angekündigt. Sowohl in den USA als auch in Europa machten die Notenbanken klar, dass sie gegen den anhaltenden Inflationsdruck weiter ankämpfen werden. Das setzt den Aktien zu.

Die Zinsanhebung der EZB sei zwar so erwartet worden, heisst es in einem Marktkommentar. Allerdings dürfte es überraschen, dass es vermutlich in diesem Tempo weitergehen wird. Auch die Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vorabend hätten die Hoffnung der Marktteilnehmer auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus vorerst zerschlagen. Und auch SNB-Präsident Thomas Jordan machte vor den Medien klar, das im kommenden Frühjahr weitere Zinsschritte folgen dürften.

Der FuW Swiss 50 Index verliert um 15.00 Uhr um 1,48% auf 2’075,84. Gegen 15 Uhr büsst der SMI 1,55% auf 10'987,31 Punkte und fällt erstmals seit einer Woche wieder unter die Marke von 11'000 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt um 1,73% 1'675,52 und der breite SPI um 1,42% auf 14'045,56 Zähler nach. Im SLI stehen bis auf Swisscom (+0,2%) alle Titel im Minus.

Deutliche Einbussen verbuchen konjunktursensitive Titel wie AMS Osram (-3,9%), Straumann (-4,2%) oder Sonova (-3,5%). Dabei werde der Handel mit AMS Osram von Spekulationen um einen drohenden Goodwill-Abschreiber begleitet, heisst es am Markt.

Unter erhöhtem Druck stehen auch Lonza (-2,7%). Die Papiere werden laut Händlern von einem Bericht der «Tamedia»-Zeitungen zusätzlich belastet, wonach die Sanierung einer Walliser Giftmülldeponie viel mehr kosten könnte, als von Lonza bisher erwartet.

Dem allgemeinen Abwärtstrend können sich auch die Schwergewichte Nestlé (-1,2%), Novartis (-1,0%) und Roche (-1,2%) sowie Finanztitel wie UBS (-2,0%) oder Credit Suisse (-1,0%) nicht entziehen. Bei der CS wirkt die Kapitalerhöhung laut Händlern weiter nach, was den Druck auf den Kurs hoch hält.

Am besten halten sich neben den als defensiv geltenden Swisscom im SLI etwa die Papiere von Temenos (-0,6%), Logitech (-0,8%) sowie auch von SGS (-0,9%).

New York: Weitere Verluste – Enttäuschung über weiteren Zinskurs

Die Enttäuschung über den anhaltend restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank dürfte die Wall Street auch Donnerstag belasten. Der Dow Jones Industrial wird vom Broker IG eine Stunde vor Handelsstart 0,9% tiefer erwartet bei 33’658 Punkten. Am Dienstag war der US-Leitindex nach moderateren Inflationsdaten mit 34’712 Punkten noch auf das höchste Niveau seit April angesprungen. Die Hoffnung, dass die Fed die Zügel bald locker lässt, hielt aber nicht lange an – zu Recht, wie sich am Vorabend zeigte.

Die Fed senkte zwar nach vier Sitzungen mit einer Erhöhung um jeweils 0,75 Prozentpunkte diesmal erwartungsgemäss nur um 0,5 Prozentpunkte. Das erhoffte Signal auf einen baldigen Höhepunkt der Zinswende blieb jedoch aus. «Die Fed hat trotz zurückgehender Inflation und Rezessionsrisiken nicht die Absicht, die Zinswende auslaufen zu lassen», fasste Analyst Ricardo Evangelista von ActivTrades die Kernaussage von Fed-Chef Jerome Powell zusammen. «Die Zinsen werden 2023 weiter steigen, und noch länger hoch bleiben als gedacht», so der Evangelista. Auch die Europäische Zentralbank stellte nach erwartungsgemässer Zinserhöhung am Donnerstagmittag weitere Zinserhöhungen in Aussicht.

Den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 taxiert IG noch schwächer auf 11 600 Punkte. Er war am Dienstag mit 12 166 Punkten kurzzeitig auf das Niveau von Mitte September zurückgekehrt.

Vorbörslich zweistellig unter Druck gerieten Papiere von Novavax angesichts einer Kapitalerhöhung. Auch das Thema Covid-Impfstoff erhielt einen Dämpfer. Die britische Regierung halbierte ihre bereits mehrfach angepasste Bestellung von Nuvaxovid. Novavax muss einen Teil der erhaltenen Vorauszahlungen zurückerstatten.

Für Tesla ging es auf einen weiteren Tiefststand seit November 2020. Das Jahresminus beläuft sich auf 57%. Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk, der dadurch bereits seinen ersten Platz der reichsten Menschen der Welt verloren hat, verkaufte zwischen dem 12. und 14. Dezember weitere Aktien. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Musk von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen trennen musste, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren.

Bonds: Nach SNB-Zinserhöhung wenig verändert

Der Schweizer Obligationenmarkt zeigt sich am Donnerstag insgesamt wenig bewegt. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat wie am Markt zuvor erwartet den Leitzins erhöht. Daher habe sich die Kursreaktion auch in Grenzen gehalten, heisst es. Auch habe sich das Geschäft deswegen kaum belebt.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.30 Uhr um 59 BP höher bei 143,68%. Der Umsatz beträgt allerdings nur zwei Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 46 BP gestiegen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index ermässigt sich um 1 BP auf 126,74%.

Von den zwölf gehandelten Eidgenossen gibt die eine Hälfte nach, die andere legt zu. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt 8 BP und wirft +0,83% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) gewinnt 10 BP und rentiert 1,12%.

Der Kassazinssatz sinkt auf 1,138% nach 1,160% am Vortag.

Euro sinkt vor EZB zum US-Dollar – EUR/CHF nach SNB schwächer

Der Euro ist am Donnerstag vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gegenüber dem Dollar gefallen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0616 $ und damit fast einen halben Cent weniger als am Morgen.

Dagegen hat der Franken nach der Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank zum Euro leicht an Wert gewonnen. Das Währungspaar wird derzeit bei 0.9859 Fr. gehandelt nach 0.9863 am Morgen. Der Dollar dagegen hat an Wert gewonnen und kostet aktuell 0.9288 nach 0.9257 Fr.

SNB hob wie erwartet den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte an. Zudem schliessen die Währungshüter weitere Zinsschritte nicht aus, sollte die Inflation nicht wie gewünscht sinken und sich wieder Preisstabilität einstellen. Am Markt war dies mehrheitlich erwartet worden.

Der weitere Verlauf dürfte nun von der EZB abhängen, die ihre Zinsentscheidung um 14.15 Uhr veröffentlicht.

Es wird mit einer erneuten Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet, allerdings nur noch um 0,5 Prozentpunkte. Zuvor hatte die Notenbank mit zwei Zinsschritten um je 0,75 Punkte gegen die hohe Teuerung angekämpft.

Am Vorabend hatte bereits die US-Notenbank Fed das Tempo der Zinserhöhungen gedrosselt und den Leitzins um 0,5 Punkte erhöht. Am Donnerstagvormittag erhöhte die Schweizer Notenbank ihren Leitzins im selben Ausmass, die norwegischen Währungshüter hoben ihren Leitzins um 0,25 Punkte an. Am Mittag entscheidet auch die britische Zentralbank über ihre Geldpolitik. Es wird mit einer Straffung um 0,5 Punkte gerechnet.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gestiegen. Nach deutlichen Kursgewinne in den vergangenen drei Handelstagen ging es mit den Notierungen im Mittagshandel aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 83.02 $. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent auf 77.57 $.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben Fortschritte bei den Reparaturarbeiten an einer wichtigen Ölpipeline in den USA den Anstieg der Ölpreise gebremst. Zuletzt war bekannt geworden, dass ein Teil der US-Ölpipeline Keystone wieder in Betrieb genommen wurde. Die Pipeline verläuft von Kanada durch die Vereinigten Staaten an die US-Golfküste und ist für den amerikanischen Ölsektor von erheblicher Bedeutung.

Am Markt wurde aber auch auf die jüngste Kursentwicklung des US-Dollar verwiesen. Am Devisenmarkt konnte der Dollar im Handel mit anderen Währungen führender Industriestaaten zulegen. Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursstärke der amerikanischen Währung den Rohstoff teurer, was die Nachfrage bremst.

Verluste an Wallstreet halten sich in Grenzen

Das Marktgeschehen in den USA drehte sich am Mittwoch um die Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Notenbankchef Jerome Powell hatte ein höheres Zinsniveau angedeutet als ursprünglich erwartet und rechnet für nächstes Jahr mit einem Leitzins von über 5%. An den US-Börsen hielten sich die Verluste dennoch in Grenzen.

Der Leitindex Dow Jones gab 0,4% auf 33’966,35 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende 0,6% nach unten auf 3995,32 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 sank um 0,8% auf 11’740,92 Zähler.

Bei den Einzelwerten knüpften die Aktien des Biopharmaunternehmens Moderna an ihre Vortagsgewinne an und gewannen 7%. Am Dienstag hatte Moderna positive Studienergebnisse zu einem Hautkrebsmedikament bekannt gegeben, worauf die Titel rund ein Fünftel zugelegt hatten.

Die Valoren des Elektroautobauers Tesla sanken 3,3% und setzten damit ihren Abwärtstrend fort. Zuvor hatten mehrere Analysten Studien zu dem US-Unternehmen veröffentlicht – unter anderem hatte Goldman Sachs das Preisziel gekürzt. Die Entscheidung, das Breitbandnetz auszubauen, liess die Papiere des Telecomkonzerns Charter Communications 11% einbrechen. Insgesamt 5,5 Mrd. $ sollen in einer Dreijahresspanne investiert werden.

Gedämpfte Stimmung in Asien

In Asien zeigte die Tendenz an den Aktienmärkten am Donnerstag ebenfalls nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank 0,4%. Der breiter aufgestellte Topix gab 0,2% ab.

In China gab der Hang Seng der Börse Hongkong 1,2% ab. Der Shanghai Composite verlor 0,3%, und der CSI 300 büsste 0,2% ein. Auch anderswo in Asien regierten die roten Zahlen. Der australische Leitindex ASX verlor 0,7%. Auch in Korea war es für den Kospi mit –1,2% ein Verlusttag.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.