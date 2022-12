Nach SNB-Zinserhöhung – ZKB erhöht Zinsen auf Sparkonten Als Reaktion auf die weitere Erhöhung des Leitzinses durch die Schweizerischen Nationalbank passt die ZKB ihre Verzinsung der Sparkonten nach oben an.

Bei ZKB gilt dann neu ein Zins von 0,5% für Einlagen bis 25'000 Fr. und 0,25% bis 250'000 Fr. – statt wie bisher 0,01% bis 250'000 Fr. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Mit der weiteren Leitzinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Morgen erhöhen verschiedene Banken die Zinsen für das Ersparte ihrer Kunden. Bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) etwa gelten ab 1. Januar 2023 höhere Zinssätze auf Sparkonten.



Bei der ZKB gilt dann neu ein Zinssatz von 0,50% für Einlagen bis 25'000 Fr. und 0,25% bis 250'000 Fr. - statt wie bisher 0,01% bis 250'000 Fr., wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Auf Jugend- und Geschenksparkonten seien es neu 0,75% bis 25'000 Fr. und 0,25% bis 250'000 Fr.



Ebenfalls höhere Zinssätze stellten kurz nach dem SNB-Entscheid die Zuger Kantonalbank, die Graubündner Kantonalbank sowie die Bank WIR in Aussicht.





AWP

