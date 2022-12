Auf zehn reduziert – ZKB zieht sich aus fünf Auslandsmärkten zurück Die Zürcher Kantonalbank will die Anzahl der im Rahmen ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts betreuten Auslandsmärkte aus wirtschaftlichen Gründen reduzieren.

Per Anfang Jahr wird die ZKB in den Bereichen Private Banking und bei den Endkunden von externen Vermögensverwaltern nur noch Kunden aus zehn «hauptsächlich europäischen Ländern» betreuen. Bild: Walter Bieri/Keystone

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) zieht sich in ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft aus fünf Auslandsmärkten zurück. Die Bank habe kürzlich entschieden, die Anzahl Länder von fünfzehn auf zehn zu reduzieren, bestätigte ein ZKB-Sprecher am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der «Handelszeitung» (online).



Per Anfang Jahr werde die ZKB in den Bereichen Private Banking und bei den Endkunden von externen Vermögensverwaltern nur noch Kunden aus zehn «hauptsächlich europäischen Ländern» betreuen, so der Sprecher. Der Entscheid erfolge aus wirtschaftlichen Gründen.



Der grösste Auslandsmarkt für die ZKB bleibt Deutschland, wichtig sind laut dem Sprecher auch Märkte wie Österreich, Grossbritannien oder die Niederlande. Auslandschweizer würden derweil von der Bank weiterhin weltweit betreut - mit Ausnahme allerdings «einiger weniger sanktionierter Länder».

Bei den aufgegebenen Ländern handelt es sich offenbar zumindest zum Teil um lateinamerikanische Staaten. Der grösste Auslandsmarkt für die ZKB bleibt derweil Deutschland, wichtig sind für die Kantonalbank zudem Märkte wie Österreich - wo die ZKB eine Niederlassung hat - sowie Grossbritannien oder die Niederlande.



