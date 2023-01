Der Chart des Tages – Zu optimistischer Aktienmarkt Die eingetrübte Konjunkturlage ist nicht ausreichend in den Aktienkursen reflektiert. Alexander Trentin

Quelle: Barclays

Die obige Grafik zeigt zwei Zeitreihen, die sich normalerweise sehr synchron bewegen. In Grün die Veränderung der Einkaufsmanagerumfragen (Purchasing Managers Index, PMI) zum Vorjahr als Frühindikator der US-Konjunktur (linke Skala). In Blau die Veränderung der Aktienrisikoprämie – also wie viel höher die Gewinnrendite des S&P 500 gegenüber Staatsanleihen ausfällt (invertierte rechte Skala).

Ist die Konjunkturlage besser (PMI steht höher), verlangen Anleger eine geringere Risikoprämie. Doch Analysten der britischen Bank Barclays beobachten derzeit ein «beispielloses» Auseinanderklaffen der zwei Zeitreihen. Gemäss Einkaufsmanagerindex hat sich die Konjunkturlage deutlich verschlechtert – der ISM-Index notierte im Dezember bei 48,4 Punkten, ein Jahr zuvor stand er noch auf 58,8 Punkten. Dagegen ist die Risikoprämie im S&P 500 tiefer als vor einem Jahr, Aktien rentieren gegenüber Anleihen also weniger.

Barclays kommentiert: «Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 auf Basis des geschätzten Gewinns scheint der Markt ein ideales Szenario vorwegzunehmen.» Die Bewertungen würden also voreilig ein Soft Landing der US-Konjunktur reflektieren, also eine Abkühlung ohne Rezession. Und am Aktienmarkt gehe man schon von einer deutlich geringeren Inflation von 2 bis 3% aus.

Nach Schätzung der Analysten könnten die US-Aktienkurse im Fall einer «normalen Rezession» gut 17% einbrechen. Dagegen ist das Potenzial im Fall eines tatsächlichen Soft Landing nur noch gering: Dann würden die Kurse 6% steigen.

