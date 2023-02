In den vergangenen zwanzig Jahren haben sich die Ausgaben des Bundes für soziale Wohlfahrt mehr als verdoppelt. 1960 betrug ihr Anteil an den Gesamtausgaben des Bundes 13%. Mit einem Drittel machen sie heute so viel aus, wie früher für die Landesverteidigung ausgegeben wurde. Bis in die 1990er-Jahre wuchsen die Bundesausgaben für Sozialversicherungen vergleichsweise moderat. Seither haben sie sich in absoluten Zahlen verdreifacht. Warum?

Weil sich seit der EWR-Abstimmung 1992 die Politlandschaft verändert hat. Diametral unterschiedliche politische Wertehaltungen verhindern dringende Gesetzesanpassungen in allen Departementen, besonders im Sozialversicherungsbereich.

So entscheidet sich eine knappe Mehrheit aus SP, Grünen und nach links wankenden Mitte-Vertretern laufend für Lösungen, die den Verwaltungsapparat und die Ausgaben des Staates ausdehnen. Am deutlichsten kommt dies in der Altersvorsorge zum Ausdruck. Bereits Ende der 1990er-Jahre haben wissenschaftliche Analysen zur AHV vor der demografischen Entwicklung eindringlich gewarnt. Die geburtenstarken Jahrgänge werden mit ihrer Pensionierung die Ausgaben über die Einnahmen steigen lassen, nimmt doch gleichzeitig die Geburtenrate ab. Mit diesem Wissen hätten Verwaltung und Parlament schon lange Gegenmassnahmen einleiten können. Aber sie taten nichts.

Das gute Wachstum der Wirtschaft kommt den Zauderern entgegen. Dank zahlreichen Einwanderungen von Arbeitskräften mit hohen Löhnen wird das prognostizierte Defizit in der AHV zeitlich hinausgeschoben. Das Bevölkerungswachstum, das zusätzliche gesellschaftliche, wirtschaftliche und raumplanerische Herausforderungen schafft, wird nicht wahrgenommen. Bundesrat, Parlament und das vom Wohlstand gesättigte Volk packen die Probleme nicht an der Wurzel an. Sie lehnten etliche AHV-Revisionsvorlagen ab, erst im vergangenen Herbst wurde eine, freilich unzulängliche, Lösung gefunden.

Mit Finanzspritzen über Bundesbeiträge und Mehrwertsteuer sowie im Verbund mit einer Steuervorlage (Staf) wird die AHV künstlich am Leben erhalten. Bis vor kurzem schlug die Linke sogar vor, Gewinne der Nationalbank in die AHV zu überweisen. Damit nahm sie Forderungen von Alain Berset und Christian Levrat von 2007 auf, die eine «Demokratisierung» der Nationalbank zugunsten einer Vollbeschäftigungspolitik verlangte und eine volle AHV-Rente ab 62 Jahren garantieren wollte.

«Nun will die Linke auch im BVG wie in der AHV Beschäftigte mit hohen Löhnen noch mehr zur Kasse bitten.»

Ähnliches geschieht in der beruflichen Vorsorge (BVG). Gesetzes- und Verordnungsvorlagen folgen sich Schlag auf Schlag, die allerdings lediglich zu höheren Verwaltungskosten führen. Die Fragen, die sich mit der Veränderung in der Arbeitswelt stellen (weniger, unterbrochen, teilzeitlich, altersabhängig arbeiten) werden weder erkannt noch beantwortet.

Die steigende Lebenserwartung und weniger Ertrag des dritten Beitragszahlers Zins kürzen dagegen die Renten. Anstatt das Referenzalter zu erhöhen, sollen nun die Renten im BVG wie in der AHV mit Geldinfusionen gesichert werden. Nun will die Linke auch im BVG die hohen Löhne noch mehr zur Kasse bitten. Schon heute finanzieren 92% der AHV-Rentner ihre Rente mit ihren AHV-Beiträgen nicht. Die in der AHV mit der unbegrenzten Beitragspflicht und der limitierten Maximalrente verankerte Umverteilung sollen in die berufliche Vorsorge übertragen werden. Zudem lautet der Plan, im BVG wie in der AHV Erziehungs- und Betreuungsgutschriften einführen, die wohl auch mit Abgaben und Steuern zu finanzieren wären.

Mit den Forderungen nach Mindestlöhnen und Viertagewoche entsteht mitten in Europa eine künstliche Hochlohninsel, die darüber hinaus gegenüber der EU abgeschottet werden muss. Dass die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Schweiz und die Basis des BIP mit hohen Bruttolohnkosten gefährdet werden, interessiert wenige.

Ungeachtet dessen, wo das Geld herkommen soll, verlangt die Linke eine 13. AHV-Rente. Damit will sie die Altersvorsorge in Richtung Volkspension umgestalten. Die in der Bundesverfassung verankerten Ergänzungsleistungen (EL), die mit einem gezielten Einsatz zusammen mit der AHV die Existenzsicherung im Alter garantiert, würden hinfällig. Das Obligatorium in der beruflichen Vorsorge würde wohl in eine zentral geführte neue staatliche Institution überführt, die die geforderten hohen Renten finanzieren soll.

In eine ungute Richtung geht es auch im Gesundheitswesen. Unter dem Motto «regulierter Wettbewerb» wurde das Krankenversicherungsgesetz (KVG) 1996 in Kraft gesetzt. Medizinischer Fortschritt und eine Konsummentalität der Versicherten haben jedoch wachsende Krankenkassenprämien zur Folge. Als Gegenmassnahme geben heute Bund und Kantone Prämienverbilligungen von rund 5 Mrd. Fr. aus. Heute dürfte fast jeder zweite Haushalt davon profitieren.

Dessen ungeachtet greift die Politik mit unzähligen Detaileingriffen ein. Sie verlangt eine Beschränkung der Prämien auf 10% des Einkommens, Kostenbremsen, Budgetvorgaben, Qualitätskontrollen, Bewilligungen für Ärzte, Gratisbehandlungen für Sans-Papiers.

Andererseits existiert nach 20 Jahren immer noch keine elektronische Patientenkarte, wurde die Vereinheitlichung ambulanter und stationärer Tarife nicht herbeigeführt, ist die Renovation von Tarmed in Tardoc immer noch nicht realisiert, gibt es keine kantonal übergreifende Spitalplanung. Umso intensiver sorgt ein Heer von 246 Parlamentariern und über 700 Beamten im Bundesamt für Gesundheit für weitere Bürokratiemonster. Ärzte und Spitäler verwenden mittlerweile mehr Zeit am Schreibtisch als am Patienten.

«Wie kann es sein, dass der Staatsapparat stets ausgebaut wird, trotz bürgerlicher Mehrheit im Parlament?»

Wie kann es sein, dass in Parlament und Regierung der Staatsapparat stets ausgebaut wird, die Ausgaben zunehmen, demgegenüber Wettbewerb, Marktwirtschaft, und Eigenverantwortung verdrängt werden – trotz bürgerlicher Mehrheit? Wie ist zu erklären, dass den Forderungen der Grün-Linken stets nachgegeben wird, dass die Gewerkschaften, die lediglich etwas über 10% der Werktätigen repräsentieren, mehr Einfluss ausüben als Arbeitgeber- und Gewerbeverband?

Welche Rolle spielt die Parlamentsmehrheit, wenn eine einfache Referendumsdrohung zur Revision der beruflichen Vorsorge (BVG) noch vor der Schlussabstimmung in den Räten zu einem Nachgeben und damit zu kostspieligen, kontraproduktiven, ja unnützen Eingriffen in das in der Bundesverfassung garantierte Dreisäulenkonzept führen?

Politik ist die Kunst des Möglichen. Keine Partei kann ihre Ideologie allein und vollumfänglich umsetzen. Also sollte die Suche nach tragfähigen Lösungen, nach Kompromissen zum Wohl des Landes im Vordergrund stehen. Aber nehmen wir uns als Wahlberechtigte selber an der Nase: Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient.

