Bild: Joedson/EPA via Getty Images

Fallschirmtruppen, zur Schau punktgenau vor dem Nationalkongress, dem Parlament in Brasilia, gelandet: So stellt sich ein grosser, selbstbewusster Staat dar. Die Hauptstadt des 215-Millionen-Landes ist geprägt von den eleganten Gebäuden des Star-Architekten Oscar Niemeyer. Die geschichtslose Hauptstadt wurde im Hinterland aus dem Boden gestampft und löste 1960 Rio de Janeiro ab. Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig hatte es in den Dreissigerjahren mit ­seiner Monographie «Brasilien – Ein Land der Zukunft» auf den Punkt gebracht: Aus dem Land kann, muss etwas werden. Allerdings scheint sich Zweigs Vorhersage, Brasilien werde «immer eine Zukunft vor sich haben», etwas zu wortwörtlich zu bestätigen: Das erhoffte Morgen von breitem Wohlstand, gesellschaftlicher Stabilität, solider Politik wird zuwenig Heute, verflüchtigt sich stets wieder ins Illusionäre. Nun hat sich das brasilianische Volk knapp für eine Gestalt der ­Vergangenheit entschieden: Lula da Silva, 77, wird abermals Präsident (nach den Amtsperioden 2003 bis 2011). Vielleicht ist er ja das kleinere Übel, gemessen am besiegten Jair ­Bolsonaro, den ein Touch von Tropen-Trump kennzeichnet. ­Besonders zukunftsverheissend sind beide nicht.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

