Wechsel im Management – Zur Rose ernennt neuen COO Die Versandapotheke hat Kaspar Niklaus zum COO gewählt. Er wird den Posten von Bernd Gschaider übernehmen.

Weiter teilt die Gruppe mit, dass die operative Integration der Marke Medpex am Standort im niederländischen Heerlen planmässig vollzogen worden sei. Gaetan Bally/KEYSTONE

Bei der Versandapotheke Zur Rose kommt es zu einem Wechsel im Management. So wird Kaspar Niklaus per 1. November zum neuen Chief Operating Officer ernannt, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Bernd Gschaider an, der die Gruppe verlassen wird, um sich beruflich neu zu orientieren.

Niklaus war den Angaben zufolge zuletzt Vorsitzender der Geschäftsleitung des Pharmahandelsunternehmens Phoenix Schweiz. Zuvor war er in leitenden Positionen bei De Sede, Valora und Coop tätig. Unter ihm werde der Fokus verstärkt auf die Optimierung der Lieferketten und der Beschaffung gelegt, was einen «erheblichen» Beitrag zur Verbesserung der Bruttomarge leisten soll.

Weiter teilte die Gruppe mit, dass die operative Integration der Marke Medpex am Standort im niederländischen Heerlen planmässig vollzogen worden sei. Dadurch seien Einsparungen von insgesamt 8 Mio. Fr. pro Jahr zu erwarten, was Teil des Programms zur Erreichung der Gewinnschwelle auf Stufe Ebitda sei.

AWP

