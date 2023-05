Transaktion – Zur Rose hat Verkauf von Schweizer Geschäft an Migros abgeschlossen Der Deal zwischen dem Detailhändler und der Versandapotheke ist laut einer Mitteilung erfolgreich vollzogen worden.

Die Zur-Rose-Gruppe soll nun in DocMorris umbenannt werden. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Thurgauer Versandapotheke Zur Rose hat den Verkauf des Schweizer Geschäfts an die Migros abgeschlossen. Die Transaktion sei erfolgreich vollzogen worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Migros-Tochter Medbase übernehme nun alle in der Schweiz operativen Einheiten mit sämtlichen Mitarbeitern, nicht aber die Betriebsliegenschaften. Gemäss früheren Angaben bezahlt die Migros rund 360 Mio. Fr. für den Kauf.

Die Versandapotheken-Gruppe will sich nun auf den Markt in Deutschland konzentrieren. Wie bereits angekündigt soll die Zur Rose-Gruppe nun in DocMorris umbenannt werden. Der Verwaltungsrat habe der (heutigen) Generalversammlung einen entsprechenden Antrag gestellt.

AWP

