Massnahme zur Profitabilitätssteigerung – Zur Rose schliesst deutschen Logistikstandort Die Versandapotheke strafft mit der Schliessung ihres Logistikzentrums Eurapon in Bremen ihr Vertriebsnetz in Deutschland. Rund neunzig Mitarbeiter sind davon betroffen.

Versandkunden sollen künftig von der Apotheke DocMorris aus dem neuen Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit Arzneimitteln beliefert werden. Bild: ZVG/Zur Rose/DocMorris

Die Versand-Apotheke Zur Rose unternimmt weitere Schritte zur Verbesserung der Profitabilität. In Bremen schliesst die Gruppe per Ende 2022 den Logistikstandort der Eurapon Pharmahandel GmbH und stellt gleichzeitig die Marke Eurapon ein.

Damit reduziere Zur Rose die Komplexität in Deutschland weiter, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Neu würden die Versandkunden von Eurapon auf Wunsch von der Apotheke DocMorris aus dem neuen Logistikzentrum in Heerlen mit rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln beliefert.

Die Zur Rose-Gruppe bietet den Angaben zufolge allen am Standort Bremen beschäftigten pharmazeutischen Mitarbeitern, auch denen aus dem Versandgeschäft der Euro Apotheke, eine Weiterbeschäftigung in Heerlen an. Den rund 90 von der Schliessung betroffenen Mitarbeitern der Eurapon Pharmahandel würden auch individuelle Abfindungsangebote unterbreitet.

